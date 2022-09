Andersen Global erweitert seine europäische Präsenz durch eine Kooperationsvereinbarung mit der führenden Full-Service-Anwaltskanzlei LEXTAL Legal und fügt drei Standorte in Estland, Lettland und Litauen hinzu.

LEXTAL Legal bietet Dienstleistungen in den Bereichen internationale Beziehungen, Fusionen und Übernahmen, Unternehmen und Wettbewerb, Konfliktbeilegung, Vergaberecht, Versicherungsrecht, Immobilien, Strafrecht und Datenschutz an. Die aus 21 Partnern und über 75 Experten bestehende Kanzlei stellt umfassende Lösungen für Mandanten im Ostseeraum und auf der ganzen Welt bereit. LEXTAL Legal wird von The Legal 500 und Chambers Europe auch international als leistungsfähige Anwaltskanzlei anerkannt.

"Die Werte und das Engagement unseres Teams für Qualität und Kundendienst haben uns als führenden strategischen Partner für unsere internationalen und regionalen Mandanten positioniert", so Partner und Mitbegründer Urmas Ustav. "Die Kooperation unserer Kanzlei mit Andersen Global vergrößert unsere weltweite Präsenz und erweitert unsere Möglichkeiten."

Der Vorstandsvorsitzende von Andersen Global und Andersen CEO Mark Vorsatz fügt hinzu: "Das beeindruckende Wachstum der Kanzlei im Laufe der Jahre und ihre wettbewerbsfähige Plattform sind eng auf ihr Engagement für ihre Mandanten und erstklassige Leistungen ausgerichtet. Mit der Aufnahme von LEXTAL Legal sowie unseren anderen kürzlichen Zugängen in der Region haben wir eine eindrucksvolle Plattform aufgebaut, die ein großes Gebiet abdeckt und unsere Organisation durch Ausbau unserer globalen Plattform für weiteres Wachstum positioniert."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten rund um die Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt jetzt über 12.000 Fachleute weltweit und hat durch ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen eine Präsenz an über 380 Standorten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

