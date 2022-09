Gerade in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld überlegt man sich als Privatanleger doppelt und dreifach, in welche Aktie man sein hart verdientes Geld investieren möchte. Vermutlich ist es sogar so, dass man sich vorerst gänzlich aus dem Aktienmarkt zurückzieht. Immerhin kommt nicht jeder mit einer volatilen Börse gut zurecht. Das ist eine vollkommen verständliche Reaktion, wie ich finde. Nichtsdestotrotz halte ich es persönlich für einen Fehler, gerade jetzt nicht in Aktien zu investieren. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...