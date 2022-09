Aktien: Wieder Probleme: Hacker attackieren Uber

Anzeige / Werbung Hat Uber ein Sicherheitsproblem? Derzeit sieht sich der Fahrdienstleister mit Cyberangriffen konfrontiert. Dabei geht es um ein Uber-Konto bei Hackerone. Hackerone ist eine Plattform, über die Firmen sich mit Cybersicherheitsexperten verbinden können, die Sicherheitslücken und andere Probleme beseitigen. Allerdings sorgt derzeit ein gehacktes Uber-Konto bei Hackerone für Aufsehen. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie der US-Fahrdienstleister mitteilte, ist man Opfer von Hackern geworden: "Wir reagieren derzeit auf einen Vorfall im Bereich der Cybersicherheit", hieß es. "Wir stehen in Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden und werden an dieser Stelle über alle Neuigkeiten informieren, sobald sie verfügbar sind." Der Hack des Uber-Kontos bei Hackerone soll den Angaben zufolge auf einen bislang bei Telegram als "Tea Pot" bekannten Nutzer zurückgehen. Er soll demnach den Sicherheitsexperten Screenshots zur Verfügung gestellt haben, die einen weitreichenden Zugriff auf eine Reihe von administrativen Konten zeigten. Zugänge zu den Cloud-Systemen von Amazon und Google seien darunter, wie es hieß. Uber-Aktie erholt sich Die Aktie von Uber befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, kann sich aber seit Sommer erholen. Auch die 200-Tagelinie (rot) ist überwunden worden, allerdings scheiterte der Titel bei rund 34 Dollar. Der MACD (Momentum) fällt allerdings wieder, was die wieder abnehmende Dynamik widerspiegelt. Die nächste Unterstützung liegt bei 27,70 Dollar. Enthaltene Werte: DE0007100000,US55087P1049,US08862E1091,US90353T1007,US25809K1051

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )