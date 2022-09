Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto (WKN: 852147) kündigte am Dienstag den Beitritt zur First Movers Coalition an - einer Dekarbonisierungs-Allianz, der sich bereits die Wettbewerber BHP Group (WKN: 863578) und Fortescue Metals (WKN: 121862) angeschlossen haben. Die globale Initiative wird vom World Economic Forum (WEF) sowie der US-Regierung propagiert und soll helfen, die Kommerzialisierung von CO2-freien Technologien zu unterstützen. ...

