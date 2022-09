Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern Verluste verzeichnet. Der Start war noch vielversprechend, der DAX knüpfte an die Gewinne vom Montag an. Allerdings rutschte er dann ganz schnell ab und schloss rund ein Prozent tiefer bei 12.670 Zählern. Marktidee: Porsche Holding Der Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche rückt immer näher. Davon profitiert auch die Beteiligungsgesellschaft Porsche Holding. Die Aktie stemmte sich gestern gegen die schwache Marktstimmung. Aus technischer Sicht geht es jetzt darum ein Anschlusskaufsignal zu generieren. Dafür muss der Kurs über einen bestimmten Widerstand steigen. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1