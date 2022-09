DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 21-Sep-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

21 September 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 20 September 2022 it purchased a total of 198,202 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 80,000 Number of ordinary shares purchased 118,202 Highest price paid (per ordinary share) EUR0.9490 GBP0.8300 Lowest price paid (per ordinary share) EUR0.9260 GBP0.8110 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR0.9347 GBP0.8179

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 693,257,283 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,000 0.9490 XDUB 09:39:33 00026842476TRDU1 1 0.9490 XDUB 09:39:33 00026842475TRDU1 2 0.9490 XDUB 09:43:49 00026842495TRDU1 348 0.9490 XDUB 09:43:49 00026842494TRDU1 1,025 0.9490 XDUB 09:43:49 00026842493TRDU1 2,186 0.9490 XDUB 09:49:37 00026842501TRDU1 4,021 0.9460 XDUB 09:52:45 00026842519TRDU1 2,150 0.9460 XDUB 09:52:45 00026842518TRDU1 2,273 0.9300 XDUB 10:27:06 00026842704TRDU1 634 0.9320 XDUB 10:40:56 00026842787TRDU1 327 0.9320 XDUB 10:40:56 00026842786TRDU1 1,027 0.9320 XDUB 10:40:56 00026842785TRDU1 816 0.9320 XDUB 10:46:54 00026842839TRDU1 843 0.9310 XDUB 10:50:28 00026842856TRDU1 1,588 0.9310 XDUB 11:08:21 00026842912TRDU1 1,483 0.9370 XDUB 11:13:53 00026842972TRDU1 4,172 0.9380 XDUB 11:21:17 00026843061TRDU1 4,051 0.9380 XDUB 11:21:17 00026843059TRDU1 952 0.9380 XDUB 11:48:32 00026843210TRDU1 985 0.9380 XDUB 11:53:29 00026843279TRDU1 400 0.9380 XDUB 11:53:29 00026843280TRDU1 2,374 0.9380 XDUB 12:11:57 00026843379TRDU1 2,142 0.9380 XDUB 12:12:23 00026843382TRDU1 327 0.9360 XDUB 12:21:37 00026843404TRDU1 2,265 0.9360 XDUB 12:21:37 00026843403TRDU1 404 0.9340 XDUB 12:36:07 00026843468TRDU1 2,868 0.9340 XDUB 12:36:07 00026843466TRDU1 292 0.9340 XDUB 12:36:07 00026843467TRDU1 433 0.9390 XDUB 13:00:02 00026843530TRDU1 260 0.9390 XDUB 13:00:02 00026843529TRDU1 2,016 0.9390 XDUB 13:00:02 00026843526TRDU1 691 0.9390 XDUB 13:00:02 00026843528TRDU1 605 0.9390 XDUB 13:00:02 00026843527TRDU1 2,008 0.9400 XDUB 13:00:02 00026843523TRDU1 1,151 0.9400 XDUB 13:00:02 00026843525TRDU1 527 0.9400 XDUB 13:00:02 00026843524TRDU1 360 0.9400 XDUB 13:00:02 00026843522TRDU1 2,185 0.9400 XDUB 13:38:43 00026843725TRDU1 207 0.9400 XDUB 13:42:53 00026843775TRDU1 10 0.9400 XDUB 13:42:53 00026843774TRDU1 1,588 0.9400 XDUB 13:42:53 00026843772TRDU1 332 0.9400 XDUB 13:42:53 00026843773TRDU1 106 0.9400 XDUB 13:53:25 00026843890TRDU1 906 0.9400 XDUB 13:53:25 00026843889TRDU1 1,085 0.9400 XDUB 13:53:25 00026843888TRDU1 2,021 0.9380 XDUB 14:06:53 00026843996TRDU1 639 0.9380 XDUB 14:07:42 00026844002TRDU1 227 0.9380 XDUB 14:07:42 00026844003TRDU1 2,035 0.9400 XDUB 14:15:28 00026844096TRDU1 463 0.9400 XDUB 14:18:18 00026844110TRDU1 1,588 0.9400 XDUB 14:18:18 00026844109TRDU1 79 0.9380 XDUB 14:25:37 00026844139TRDU1 3,847 0.9380 XDUB 14:30:08 00026844174TRDU1 2,142 0.9380 XDUB 14:30:08 00026844177TRDU1 1,993 0.9380 XDUB 14:30:08 00026844178TRDU1 1,992 0.9380 XDUB 14:30:08 00026844175TRDU1 187 0.9380 XDUB 14:30:08 00026844176TRDU1 1,557 0.9300 XDUB 14:41:18 00026844376TRDU1 327 0.9300 XDUB 14:41:18 00026844378TRDU1 228 0.9300 XDUB 14:41:18 00026844377TRDU1 2,274 0.9290 XDUB 14:52:32 00026844524TRDU1 212 0.9290 XDUB 14:52:32 00026844526TRDU1 132 0.9290 XDUB 14:52:32 00026844525TRDU1 98 0.9290 XDUB 14:52:32 00026844523TRDU1 1,965 0.9290 XDUB 14:52:32 00026844522TRDU1 2,260 0.9310 XDUB 15:06:02 00026844825TRDU1 892 0.9310 XDUB 15:11:35 00026844974TRDU1 862 0.9310 XDUB 15:11:35 00026844973TRDU1 400 0.9310 XDUB 15:11:35 00026844975TRDU1 1,996 0.9300 XDUB 15:16:45 00026845018TRDU1 1,462 0.9290 XDUB 15:21:39 00026845039TRDU1 1,788 0.9310 XDUB 15:25:39 00026845141TRDU1 258 0.9310 XDUB 15:25:39 00026845142TRDU1 3,001 0.9290 XDUB 15:25:49 00026845145TRDU1 312 0.9290 XDUB 15:25:49 00026845144TRDU1 137 0.9280 XDUB 15:28:25 00026845214TRDU1 437 0.9280 XDUB 15:28:25 00026845212TRDU1 835 0.9280 XDUB 15:33:29 00026845320TRDU1 2,013 0.9280 XDUB 15:34:16 00026845328TRDU1 1,334 0.9280 XDUB 15:34:16 00026845327TRDU1 780 0.9260 XDUB 16:08:07 00026845875TRDU1 916 0.9260 XDUB 16:14:21 00026845990TRDU1 1,610 0.9260 XDUB 16:17:22 00026846025TRDU1 832 0.9260 XDUB 16:18:50 00026846068TRDU1 283 0.9260 XDUB 16:21:18 00026846096TRDU1 151 0.9260 XDUB 16:21:18 00026846095TRDU1 404 0.9260 XDUB 16:21:35 00026846100TRDU1 3,059 0.9270 XDUB 16:23:06 00026846120TRDU1 1,300 0.9270 XDUB 16:23:06 00026846119TRDU1 370 0.9270 XDUB 16:23:06 00026846118TRDU1 975 0.9260 XDUB 16:25:05 00026846146TRDU1 9,660 0.9270 XDUB 16:25:05 00026846144TRDU1 443 0.9260 XDUB 16:26:54 00026846175TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,854 0.8300 XLON 09:50:28 00026842512TRDU1 738 0.8300 XLON 09:50:28 00026842513TRDU1 6,943 0.8290 XLON 09:52:45 00026842517TRDU1 1,575 0.8140 XLON 10:18:02 00026842656TRDU1 888 0.8140 XLON 10:18:02 00026842655TRDU1 12 0.8150 XLON 11:08:21 00026842913TRDU1 2,314 0.8210 XLON 11:21:17 00026843060TRDU1 2,367 0.8210 XLON 11:21:17 00026843058TRDU1 2,233 0.8190 XLON 11:43:09 00026843193TRDU1 609 0.8220 XLON 12:17:51 00026843392TRDU1 898 0.8220 XLON 12:17:52 00026843394TRDU1 1,548 0.8220 XLON 12:17:52 00026843393TRDU1 2,211 0.8200 XLON 12:21:37 00026843402TRDU1 2,233 0.8200 XLON 12:21:37 00026843401TRDU1 2,317 0.8200 XLON 12:21:37 00026843400TRDU1 709 0.8150 XLON 12:40:29 00026843478TRDU1 1,560 0.8150 XLON 12:40:29 00026843477TRDU1 2,315 0.8200 XLON 13:00:02 00026843521TRDU1 244 0.8200 XLON 13:43:27 00026843780TRDU1 2,274 0.8200 XLON 13:43:27 00026843779TRDU1 3,016 0.8190 XLON 13:53:25 00026843887TRDU1 1,183 0.8190 XLON 13:53:25 00026843886TRDU1 2,241 0.8210 XLON 14:24:00 00026844135TRDU1 5,022 0.8190 XLON 14:30:08 00026844173TRDU1 2,333 0.8190 XLON 14:30:08 00026844172TRDU1 2,231 0.8160 XLON 15:04:56 00026844800TRDU1 1,767 0.8160 XLON 15:14:23 00026844995TRDU1 849 0.8160 XLON 15:14:23 00026844994TRDU1 239 0.8130 XLON 15:28:25 00026845215TRDU1 2,038 0.8130 XLON 15:28:25 00026845213TRDU1 6,625 0.8130 XLON 15:33:29 00026845319TRDU1 318 0.8130 XLON 15:33:29 00026845314TRDU1 592 0.8110 XLON 15:42:07 00026845441TRDU1 2,442 0.8110 XLON 16:08:25 00026845889TRDU1 3,432 0.8110 XLON 16:21:15 00026846087TRDU1 1,820 0.8110 XLON 16:21:15 00026846086TRDU1 834 0.8110 XLON 16:21:15 00026846085TRDU1 533 0.8110 XLON 16:21:18 00026846094TRDU1 3,400 0.8110 XLON 16:21:18 00026846093TRDU1 3,243 0.8110 XLON 16:29:31 00026846204TRDU1

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 189390 EQS News ID: 1446641 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

