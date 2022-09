Für die Aktien von Banken stehen nach Einschätzung von Goldman Sachs bessere Zeiten an. Banktitel würden derzeit im Vergleich mit Wachstumstiteln mit "extremen Abschlägen" gehandelt. Dies gelte auch für die Aktien von Energieunternehmen. Auch im Vergleich zu den amerikanischen Pendants seien sie zu billig.Der Markt sei zu pessimistisch, was die Wachstumsaussichten für eine Reihe von Value-Sektoren betrifft, heißt es in der Studie von Goldman Sachs, die Bloomberg vorliegt. Das gelte unter anderem ...

