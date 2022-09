Buy&Hold muss nicht immer die beste Strategie sein und manchmal ist es auch an der Zeit Verluste zu realisieren. Besitzer dieser acht Aktien sollten jetzt nochmal darüber nachdenken, ob sie diese Papiere noch im Depot haben wollen. Von Johann Werther In den letzten Wochen und Monaten hat es an den Börsen ziemlich gerumpelt und viele Unternehmen mussten sich von ihren Höchstständen verabschieden. Doch es scheint einfach nicht besser zu werden. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...