München (ots) -- "Hartz und herzlich" aus den Benz-Baracken überzeugt in der Primetime- 6,3 % MA bei den 14-49-Jährigen- Bis zu 1,13 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamtNach dem Erfolg in der vergangenen Woche konnte "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" am gestrigen Dienstagabend bei RTLZWEI erneut überzeugen. 6,3 % MA erzielte die Folge in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Beim jüngeren Publikum der 14-29-Jährigen kam sie auf 5,8 % MA.Bis zu 1,13 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten unter anderem Pascal, der nach seinem Umzug mit Freundin Michelle auf Jobsuche ist.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 20.09.2022, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.