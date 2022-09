Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - In Zeiten des Klimawandels wird Wasser verstärkt zu einer knappen, wertvollen Ressource, so die Wienerberger AG (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Zusätzlich stellen Dürreperioden und Wetterextreme wie Starkregen oder Überschwemmungen die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen und machen nachhaltiges und effizientes Wassermanagement für Städte und Gemeinden notwendiger denn je. Zugleich sind aufgrund der zunehmenden Urbanisierung Lösungen gefragt, die in Ballungszentren die Trinkwasserversorgung garantieren. Die Business Unit Wienerberger Piping Solutions bietet hier ein umfangreiches Portfolio innovativer Systemlösungen für ein nachhaltiges und effizientes Wassermanagement. Diese Gesamtlösungen aus einer Hand unterstützen die Landwirtschaft, Gemeinden und Kommunen in ihren Vorhaben, Leitungsverluste zu minimieren, das Trinkwassermanagement in Ballungszentren zu verbessern, Instandhaltungszyklen der Rohrleitungen effektiver zu planen sowie die zunehmende Digitalisierung optimal zu nutzen. Mit diesen Innovationen reagiert das Unternehmen auf die aktuellen Herausforderungen, die im Wassermanagement infolge des Klimawandels oder der zunehmenden Urbanisierung entstehen. ...

