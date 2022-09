Stellantis hat Investitionen in das Turiner Werk Mirafiori angekündigt, um dort künftig unter anderem Getriebe für elektrifizierte Fahrzeuge zu produzieren. Das Werk soll die bestehende Getriebe-Produktion in Frankreich ergänzen. Stellantis und sein Joint-Venture-Partner Punch Powertrain werden in Mirafiori ab der zweiten Jahreshälfte 2024 Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) für Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen ...

