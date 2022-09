Die Aktie von Coca-Cola (WKN: 850663) nähert sich wieder der Marke von 3 % Dividendenrendite. Auf einem Aktienkurs von knapp unter 59 US-Dollar sollte es so weit sein. Für so manchen ist das womöglich ein erster Entry-Point, um diesen Dividendenkönig mit einem faireren Bewertungsmaß zu kaufen. Aber lass uns heute drei Gedanken zur Aktie von Coca-Cola nachgehen, sofern sie wirklich 3 % Dividendenrendite erreichen sollten. Es könnte ein solider Kompromiss sein. Aber sieh am besten selbst, was ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...