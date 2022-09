Neue Cannabis-Markenproduktlinie diversifiziert das Produktangebot des Unternehmens und ergänzt die pharmazeutische Forschung

VANCOUVER, British Columbia, 21. September 2022 -- Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FRANKFURT: 4VV) ("Juva Life", "Juva" oder das "Unternehmen"), ein Life Science-Unternehmen mit pharmazeutischer Forschung und Entwicklung sowie verbraucherorientierten Aktivitäten in der Cannabisproduktion und -distribution, gab heute die Einführung der neuen Produktlinie des Unternehmens bekannt: Flos, eine Markenproduktlinie von Cannabisblüten- und Pre-Roll-Cannabis-Produkten.

"Unsere Flos-Linie bietet den Verbrauchern qualitativ hochwertige Cannabisprodukte, ohne dass sie dafür Spitzenpreise zahlen müssen, und erweitert unsere Produktkategorie, um vom massiven Marktwachstum in Kalifornien zu profitieren", sagt Doug Chloupek, CEO und Gründer von Juva. "Wir sind begeistert, dass die Fertigstellung unserer Anbauanlage in Stockton unsere Produktionskapazität verdoppelt und uns die Möglichkeit gibt, neue Konsumgüter anzubieten, die von unseren Kunden nachgefragt werden."

Der Begriff Flos stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Blüte oder Blume, und die einzigartige Schönheit der Cannabisblüte kommt in der neuen Produktlinie von Juva voll zur Geltung. Mit Mengen von acht Unzen, Pre-Rolls mit jeweils einem Gramm und Blütenprodukten mit jeweils einer halben Unze sind diese sorgfältig ausgewählten Sorten budgetfreundlich ohne Qualitätseinbußen.

Die Flos-Blütenlinie wird im gesamten Bundesstaat Kalifornien vertrieben und ist auch über Juva Delivery erhältlich, eine Abteilung des vertikal integrierten Unternehmens Juva Life, Inc. Juva Delivery bietet auch kontaktlose Vorauszahlungsoptionen über Paytender, einen sicheren, gebührenfreien Online-Zahlungsdienst. Die Flos-Blütenlinie wird in Zukunft auch im Einzelhandelsgeschäft des Unternehmens angeboten werden, das von der Stadt Redwood City genehmigt wurde und sich derzeit im Bau befindet.

Jedes Flos-Produkt beginnt mit den hochwertigsten Cannabissorten, die in der 30.000 Quadratfuß großen Cannabis-Anlage des Unternehmens in Stockton (Kalifornien) angebaut werden. Nach der Ernte und Aushärtung wird das Material zur Endverarbeitung und zum landesweiten Vertrieb in die Vertriebsabteilung von Juva gebracht. Die lokale Verfügbarkeit von Produkten im Gebiet der San Francisco-Halbinsel können Sie hier nachsehen.

Über Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV)

Juva Life setzt modernste wissenschaftliche Methoden ein, um sichere und wirksame Wellness- und Pharmaprodukte zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, und zwar sowohl im Cannabiskonsumsegment als auch in der nicht auf Cannabinoiden basierenden medizinischen Industrie. Das Unternehmen setzt seinen Fahrplan aus dem Jahr 2018 erfolgreich um und beginnt zunächst mit der Standardisierung von Anbau, Extraktion und Formulierung, um den Verbrauchern reproduzierbare Vorteile zu bieten. Juva baut auf diesen Fähigkeiten in der Prozesschemie von Naturprodukten auf, um nun auch die Forschungspharmakologie einzuschließen. Das Unternehmen wird die Einnahmen aus seinem Einzelhandelsgeschäft nutzen, um die Entwicklung von Juva-019 und Juva-041 sowie anderer potenziell wertvoller Bioaktivstoffe, die nicht zu den Cannabinoiden gehören, voranzutreiben, die für Verbraucher- und Pharmaprodukte von Bedeutung sind. Juva bemüht sich darum, den Cannabismarkt einem Investment-Grade-Geschäftsmodell der nächsten Generation gegenüberzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://juvalife.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit es sich nicht um historische Fakten handelt, "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und sonstige Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die den vorgenannten zugrunde liegenden Annahmen enthalten. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "kann", "würde", "könnte", "wird", "wahrscheinlich", "außer", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "projizieren", "schätzen", "Aussichten" oder deren Verneinung bzw. andere ähnliche Ausdrücke bezüglich Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, identifiziert werden. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen zu den Zielen und Geschäftsplänen des Unternehmens; der Entwicklung von Produkten, der Vermarktungsstrategie und zukünftigen Kooperationen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sein Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern, sowie alle anderen Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis) für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr unter der Überschrift "Risiken und Unsicherheiten" beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus gelten alle zukunftsgerichteten Informationen nur zu dem Zeitpunkt, zu dem solche Aussagen getroffen werden. Von Zeit zu Zeit ergeben sich neue Faktoren, und es ist der Unternehmensleitung möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen eines jeden dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß im Voraus zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um Informationen oder Ereignisse, die nach dem Datum, an dem sie erstellt wurden, eintreten, oder dem Eintreten unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen., es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

