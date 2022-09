Celsius Holdings: die Bullen finden diese Aktie einfach heiß!

Analystenerwartungen dreimal hintereinander übertroffen. Celsius-Aktie (CELH) zeigt Relative Stärke. Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: CELH ISIN: US15118V2079

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Mit einem Halbjahresplus von rund 81 Prozent gehört die Celsius-Aktie zu den Outperformern an den US-Börsen. Das Wertpapier hielt sich in einem schwierigen Marktumfeld stabil im Aufwärtstrend. Ein Ausbruch aus der Keilformation der letzten Wochen wäre ein klares Kaufsignal.

Meinung: Celsius Holdings, Inc. ist auf die Vermarktung von besonders gesunden, funktionellen Nahrungsmitteln, Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert. Die MetaPlus-Rezeptur im Besitz des Unternehmens, enthält eine Mischung aus Ingwerwurzel, Guarana-Samenextrakt, Chrom, Vitaminen und Grüntee-Extrakt mit einer Verbindung, die den Stoffwechsel ankurbelt. Laut Angaben des Unternehmens "hilft Celsius in Kombination mit Bewegung Ihrem Körper, mehr Kalorien und Körperfett zu verbrennen, was in 6 veröffentlichten Universitätsstudien klinisch bewiesen wurde." Für das Jahr 2021 schrieb das Unternehmen aus Boca Raton in Florida noch rote Zahlen, jedoch lagen die letzten drei Quartalsmeldungen mit sehr positiven Ergebnissen über den Erwartungen. Zur positiven Entwicklung hat auch die 8.5-Beteiligung von PepsiCo beigetragen, die Anfang August erfolgte. Mit dem Ziel der Diversifizierung seines Getränkeportfolios investierte PepsiCo 550 Millionen USD in Celsius Holdings. Der Deal, der auch eine langfristige Vertriebsvereinbarung umfasst, verschafft dem PepsiCo zudem einen Sitz im Vorstand.

Mögliches Setup: Für Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an den letzten beiden Tageskerzen und visieren als Kursziel das Pivot- und Allzeithoch vom 25. August an. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 8. November. Somit sind auch länger laufende Swingtrades möglich. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CELH.

Veröffentlichungsdatum: 21.09.2022

