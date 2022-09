Neue Studie analysiert und bewertet 42 Märkte anhand von Indikatoren des öffentlichen und privaten Sektors zur finanziellen Inklusion

Laut dem ersten Global Financial Inclusion Index (Index), der von der Principal Financial Group gesponsert wurde, ist Singapur neben den USA, Nordeuropa und Hongkong der Markt mit der höchsten finanziellen Inklusion weltweit. Die vom Centre for Economics and Business Research durchgeführte und heute veröffentlichte Studie untersucht, wie gut die jeweilige Regierung, das Finanzsystem und die Arbeitgeber eines Marktes relevante Instrumente, Dienstleistungen und Beratung bereitstellen, um ein höheres Maß an finanzieller Inklusion zu ermöglichen.

"Finanzielle Inklusion ist die Grundlage für den weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt. Als Organisation, die sich darauf konzentriert, mehr Menschen Zugang zu finanzieller Sicherheit zu verschaffen, glauben wir, dass Inklusion ein integraler Bestandteil der Fähigkeit eines Marktes ist, sich auf Widrigkeiten vorzubereiten und von ihnen zu erholen, nachhaltig zu wachsen und eine bessere Zukunft aufzubauen", sagte Dan Houston, Chairman, President und CEO von Principal. "Der Global Financial Inclusion Indexbietet einen strengen, datenbasierten Rahmen, um die finanzielle Inklusion auf globaler Ebene zu verfolgen. Dadurch können wir die strukturellen Lücken bei der finanziellen Inklusion erkennen und Maßnahmen ergreifen, um diese und viele andere Lücken zu schließen, um eine produktivere und geschütztere Arbeitnehmerschaft und Gesellschaft zu schaffen.

Der Index untersucht 42 Märkte und bewertet sie anhand von drei Säulen Unterstützung durch den Staat, Unterstützung durch das Finanzsystem und Unterstützung durch die Arbeitgeber unter Verwendung von Daten aus öffentlichen und umfragebasierten Quellen.

Die Säule der Unterstützung durch den Staat untersucht, inwieweit die Regierungen die finanzielle Inklusion fördern und ermöglichen. Dabei werden Daten zur staatlichen Rentenunterstützung, zum Einlagen- und Verbraucherschutz, zur Beschäftigung, zur Bildung und zum Niveau der Finanzkompetenz sowie zur Online-Anbindung berücksichtigt.

Die Säule der Unterstützung durch das Finanzsystem prüft die Verfügbarkeit und Akzeptanz verschiedener Finanzprodukte, -dienstleistungen und -ausbildungen unter Berücksichtigung von Daten über den Zugang zu Bankkonten und Krediten, die Reife der Finanztechnologie und die Nutzung von Echtzeit-Zahlungen sowie die allgemeine Wirksamkeit der Finanzdienstleistungsbranche bei der Förderung des Vertrauens und des Wachstums kleiner und mittlerer Unternehmen.

Die Säule der Unterstützung durch den Arbeitgeber bewertet die Verfügbarkeit und die Auswirkungen von Arbeitgeberprogrammen zur Verbesserung des finanziellen Wohlergehens und der Eingliederung von Arbeitnehmern in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Beiträge der Arbeitnehmer zur Altersvorsorge, Versicherungsprogramme für Arbeitnehmer und Finanzberatung.

Schon in seinem ersten Jahr trägt der Index dazu bei, einen Maßstab für finanzielle Sicherheit und Inklusion in allen Volkswirtschaften der Welt zu entwickeln.

Wichtigste Ergebnisse

Im Allgemeinen befinden sich die Industrieländer am oberen Ende des Index, während die Schwellen- und Entwicklungsländer am unteren Ende zu finden sind. Sechs der 10 wichtigsten Märkte für finanzielle Inklusion sind europäische Märkte, und innerhalb dieser Gruppe sind vier nordische Märkte. Die größeren europäischen Volkswirtschaften rangieren am unteren Ende der Tabelle, wobei Italien mit Platz 37 einen besonderen Ausreißer darstellt. Die untere Hälfte der Rangliste besteht hauptsächlich aus Ländern in Lateinamerika, Subsahara-Afrika und Asien. Argentinien belegt den letzten Platz.

Volkswirtschaften, die eine starke Unterstützung durch ihre Regierung und ihr Finanzsystem bieten, gewähren in der Regel ein geringeres Maß an Unterstützung durch die Arbeitgeber und das gilt auch umgekehrt. Entwickelte Volkswirtschaften schneiden meist gut bei der Unterstützung durch den Staat und das Finanzsystem ab, während Schwellenländer im Allgemeinen besser bei der Unterstützung durch die Arbeitgeber abschneiden.

Betrachtet man diese Studie auf der Grundlage von Investitionen, so lassen sich die untersuchten Märkte grob in vier Kategorien einteilen reife, zukunftsorientierte Volkswirtschaften; reife, rückwärtsgewandte Volkswirtschaften; junge, zukunftsorientierte Volkswirtschaften; und abhängige Volkswirtschaften wobei jede dieser Kategorien einen Hinweis auf verschiedene kurz-, mittel- und langfristige Risiken gibt, denen die Volkswirtschaften ausgesetzt sind. Es gibt einige Ausreißer in diesen Kategorien vor allem einige der größten Volkswirtschaften, darunter die USA, China und Indien -, die sich nicht eindeutig einer einzigen Kategorie zuordnen lassen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die finanzielle Inklusion ein aussagekräftiger Indikator für die Kapital- und Vermögensmärkte der nächsten Generation weltweit sein könnte. Wenn die Leistung in jeder Säule stark ist, trägt dies zur Förderung des Unternehmenswachstums und des Vertrauens bei und kann zu einer beschleunigten Entwicklung eines Kapitalmarktes führen. Diese drei Säulen können Aufschluss über die allgemeine wirtschaftliche Reife und Entwicklung eines Marktes geben und Wege zur Förderung des Fortschritts aufzeigen.

Märkte, die bei der finanziellen Inklusion einen hohen Rang einnehmen, schneiden in der Regel auch bei anderen gesellschaftlichen Faktoren gut ab, etwa bei der Ernährungssicherheit, der Produktivität, der wirtschaftlichen und sozialen Widerstandsfähigkeit, dem Lebensstandard und der Anpassung an den Klimawandel. Es gibt starke, positive Korrelationen zwischen den Index-Rankings und den Rankings der Märkte in mehreren anderen Indizes, die die Schlüsselfaktoren abbilden, die die Weltbevölkerung heute beeinflussen.

"Der Index bietet eine datengestützte, horizontale Sichtweise für Industrie- und Schwellenländer, um voneinander zu lernen, wenn es darum geht, eine finanziell inklusive Bürgerschaft zu fördern", sagte Kay Neufeld, Leiter der Abteilung Prognosen und Thought Leadership am Centre for Economics and Business Research."Wir haben den Index anhand von Indikatoren gemessen, die sich an einigen der wichtigsten Trends orientieren, mit denen die Gesellschaft heute konfrontiert ist wie Ernährungsunsicherheit und Klimawandel und haben einen klaren Zusammenhang zwischen finanzieller Inklusion und den Faktoren erkannt, die zu einer erfolgreichen Gesellschaft beitragen."

Global Financial Inclusion Index Die 10 führenden Märkte Die 10 rangletzten Märkte 1 Singapur (68,9) 33 Türkei (36,1) 2 Vereinigte Staaten (68,3) 34 Südafrika (34,1) 3 Schweden (65,4) 35 Brasilien (33,9) 4 Hong Kong (65,1) 36 Mexiko (33,3) 5 Finnland (64,7) 37 Italien (32,8) 6 Dänemark (63,9) 38 Peru (32,7) 7 Australien (63,6) 39 Kolumbien (32,2) 8 Schweiz (63,4) 40 Nigeria (26,9) 9 Norwegen (63,1) 41 Ghana (22,2) 10 Niederlande (59,8) 42 Argentinien (19,2)

Den vollständigen Bericht und die Methodik finden Sie hier.

Eine zusammenfassende Infografik finden Sie hier.

