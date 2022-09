Vor der erwarteten nächsten Zinserhöhung in den USA bleiben die Anleger vorsichtig, ohne im großen Stil zu verkaufen. Bei steigenden Umsätzen werden gesunkene Kursniveaus für moderate Depotaufnahmen genutzt. 20. September 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die Talfahrt an den Aktienmärkten löst im ETF-Handel keinen Verkaufsdruck aus. Doch vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am Mittwoch bleiben die Marktteilnehmer vorsichtig. Frank Mohr von der Société Générale berichtet von normaler ...

