IC Markets, einer der weltweit größten Forex-CFD-Broker, hat seine neue globale Marketing-Kampagne bei einem Match der Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft (Rugby World Cup Sevens) vor Tausenden von Rugby-Fans vorgestellt, die vergangene Woche im DHL-Stadion im südafrikanischen Kapstadt stattfand.

Der Werbespot wird in den kommenden Monaten in zehn Ländern ausgestrahlt und wurde von der südafrikanischen Kreativagentur und Filmproduktionsfirma Silver Bullet Films produziert. Der Spot spielt mit dem erneuten Interesse an dem Film Top Gun aus dem Jahr 1986, nachdem die Fortsetzung "Top Gun: Maverick" in diesem Jahr in die Kinos kam. Mit dem Slogan "Trade Up" ermutigt er Trader, die überlegenen Vorteile von IC Markets kennenzulernen.

Andrew Budzinski, CEO von IC Markets, kommentierte die Kampagne wie folgt: "Top Gun ist ein echter Kultfilm, in dem es im Wesentlichen darum geht, sein Know-how und die richtigen Werkzeuge dazu einzusetzen, Potenziale auszuschöpfen und Ziele zu erreichen. Wir wissen, dass unsere Trader zu IC Markets kommen, weil die von uns angebotenen Funktionen und Vorteile sehr attraktiv sind und die Trader dabei unterstützen, beim Trading neue Dimensionen zu erreichen."

Die Spots für die neue Werbekampagne wurden von dem preisgekrönten Executive Creative Director Wayne de Lange in der Nähe von Johannesburg gedreht. Es handelt sich um die erste große TV-Kampagne von IC Markets seit 2021.

IC Markets ist in 200 Ländern rund um den Globus tätig. Die mehr als 200.000 aktiven Trader des Unternehmens profitieren von der wettbewerbsfähigen Preisgestaltung, niedrigen Spreads und dem auf institutionelle Kunden ausgerichteten ultraschnellen Handel mit einem gehandelten Volumen von insgesamt 1,11 Billionen US-Dollar (März 2022).

Bei IC Markets entschied man sich für die südafrikanische Hauptstadt als Drehort für den Werbespot, um den Erfolg des Unternehmens auf diesem Markt seit seiner Einführung im Jahr 2020 zu würdigen. Die Entscheidung, die südafrikanische Filmindustrie zu unterstützen, steht auch im Zusammenhang mit der jüngsten Sponsoring-Initiative von IC Market bei der Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft in Kapstadt.

Hier können Sie die Spots sehen:

Für die von der australischen Börsenaufsichtsbehörde ASIC regulierten Länder Australien und Südafrika:

https://youtu.be/3Dwjl0KUi3s



Für die von der Börsenaufsichtsbehörde FSA regulierten Länder und Regionen Singapur, Vietnam, VAE, Hongkong und Thailand:

https://youtu.be/FmvUTMJkQIM



Für die von der zypriotischen Börsenaufsichtsbehörde CYSEC regulierten Länder Deutschland, Portugal und Spanien:

https://youtu.be/_uPBa6C-a0Q

Über IC Markets

IC Markets wurde von Händlern für Händler entwickelt und ist der weltweit größte Forex-CFD-Broker, der seinen Kunden in über 200 Ländern der Welt außergewöhnliche Handelsbedingungen und einen erstklassigen Service rund um die Uhr bietet.

Seit seiner Einführung im Jahr 2007 hat IC Markets die Lücke zwischen Privatkunden und institutionellen Kunden geschlossen, indem es eine Handelslösung anbietet, die zuvor lediglich Investmentbanken und vermögende Privatkunden vorbehalten war.

Daher ist IC Markets die erste Wahl für aktive Händler auf der ganzen Welt, die eine Handelsumgebung suchen, die sie dabei unterstützt, selbstbewusstere und kompetentere Trader zu werden, indem sie intuitive Handelsplattformen mit wertsteigernden Tools und Unterstützung für alle Handelsstrategien und -stile bietet.

IC Markets setzt auf Innovation, ständige Verbesserung und den Einsatz von Spitzentechnologie zum Nutzen unserer Kunden.

