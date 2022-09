Köln (ots) -Der deutsche Ausnahmegalopper Torquator Tasso wird am Sonntag, den 2. Oktober 2022, in Paris antreten, um das bedeutendste Galopprennen der Welt, den Prix de l'Arc de Triomphe in Paris-Longchamp, zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Allein der Start von Torquator Tasso in diesem Rennen kommt einer Sensation gleich, denn noch nie zuvor in der hundertjährigen Geschichte dieses Rennens ist ein deutscher Sieger angetreten, um seinen Titel zu verteidigen. Die Startzeit des Rennens, das in sechzig Länder übertragen wird, ist 16:05 Uhr.Drei deutsche Sieger in hundert JahrenErst dreimal haben in Deutschland trainierte Vollblüter in der hundertjährigen Geschichte des Prix de l'Arc de Triomphe gesiegt: Der Erste war im Jahr 1975 der von Theo Grieper in Köln-Rath trainierte Star Appeal. Der damals fünfjährige Hengst aus der Zucht des Gestüts Röttgen wurde vom englischen Jockey Greville Starkey geritten und gewann als absoluter Außenseiter völlig überraschend mit einer Siegquote von 1197:10.Im Jahr 2011 folgte Danedream, trainiert von Peter Schiergen in Köln und geritten von Andrasch Starke, dem erfolgreichsten deutschen Jockey aller Zeiten. Die vom Gestüt Brümmerhof gezogene Stute gewann das über 2.400 Meter gelaufene Rennen in 2:24,49 Minuten - ein Rekord, der im Arc auf der Bahn Paris-Longchamp bis heute Bestand hat.Auf regennasser Bahn siegte schließlich im letzten Jahr der Ausnahmegalopper Torquator Tasso und steigerte seine Gewinnsumme auf über 3,6 Millionen Euro. Für den aus der Zucht von Paul H. Vandeberg und im Besitz des Gestüts Auenquelle stehenden fünfjährigen Hengst geht es am ersten Oktobersonntag in Paris nun um die Titelverteidigung im 101. Qatar Prix de l'Arc de Triomphe.Titelverteidigung als ZielDer von Marcel Weiß in Mülheim an der Ruhr trainierte fünfjährige Torquator Tasso wird in dem Rennen, das mit fünf Millionen Euro dotiert ist - wovon der Sieger allein 2,857 Millionen Euro Preisgeld erhält - das erste deutsche Pferd in der Geschichte des Rennens sein, das seinen Titel verteidigt. Kein Geringerer als Frankie Dettori, der das Rennen bereits sechs Mal gewonnen hat und als bester Jockey der Welt gilt, soll Torquator Tasso zum Sieg steuern.Konkurrenz aus der ganzen Welt - und MendocinoNeben den schnellsten und erfolgreichsten Galoppern aus Frankreich, Großbritannien, Irland, Japan und Australien gibt es aber auch aus den eigenen Reihen Konkurrenz, denn mit dem von Sarah Steinberg in München trainierten Mendocino kommt ein weiterer chancenreicher, deutscher Kandidat an den Start. Der aus der Zucht des Gestüts Brümmerhof stammende vierjährige Hengst Mendocino wird von René Piechulek geritten - dem Jockey, der im letzten Jahr mit Torquator Tasso im Arc erfolgreich war. Das Team Mendocino/Piechulek hatte Anfang September im 152. Wettstar.de Grosser Preis von Baden knapp Torquator Tasso und Frankie Dettori auf den zweiten Platz verwiesen.35.000 Zuschauer erwartet, Übertragung in über sechzig LänderZum Rennwochenende um den 101. Qatar Prix de l'Arc de Triomphe werden mehr als 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus allen Ländern erwartet. 250 Journalistinnen und Journalisten aus 26 verschiedenen Ländern werden über das große Highlight des Galopprennsports berichten, das in über sechzig Länder auf allen Kontinenten übertragen wird.Wichtige Hinweise:Foto (honorarfrei für Pressezwecke): Torquator Tasso mit René Piechulek siegt 2021 im 100. Prix de l'Arc de Triomphe. Credit: marcruehl.comDeutscher Galopp Pressebereich: Deutscher Galopp e.V. stellt auf seiner Website allen Medienvertretern einen frei zugänglichen Pressebereich (https://www.deutscher-galopp.de/gr/pressebereich/index.php) zur Verfügung. Dort sind nicht nur News und Pressemitteilungen zu finden, sondern auch aktuelle Ranglisten sowie Fotos und Footage-Material zum Download.Medienakkreditierung: Für Medienakkreditierungen für den Qatar Prix de l'Arc de Triomphe wenden Sie sich bitte an: Qatar Prix de l'Arc de Triomphe Media Guide 2022 - Mediaroom France Galop (france-galop.com) (https://media.france-galop.com/qatar-prix-de-larc-de-triomphe-media-guide-2022/?lang=en)Pressekontakt:Deutscher Galopp e.V.Susanne BeyreutherLeitung Kommunikation und PRRennbahnstraße 15450737 KölnTel. +49 (0)221 74 98-50E-Mail: presse@deutscher-galopp.deOriginal-Content von: Deutscher Galopp e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165368/5326270