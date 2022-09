Baden-Baden (ots) -Neue Ausgaben: "Die Ross Antony Show" am Sa. 24.9.22, 20:15 Uhr u. a. SWR Fernsehen und ARD Mediathek / "Die Beatrice Egli Show", 26.11.22, 20:15 UhrRoss Antony und Beatrice Egli setzen ihre im Frühjahr 2022 vereinbarte Kooperation fort: Ihre beiden Musikshows, "Die Ross Antony Show" und "Die Beatrice Egli Show", werden auch im zweiten Halbjahr 2022 parallel im SWR Fernsehen und im MDR Fernsehen ausgestrahlt. Zudem sind sie in der ARD Mediathek zu sehen. Den Auftakt bildet "Die Ross Antony Show" am Samstag, 24. September 2022 um 20:15 Uhr. Musikalische Gäste sind u. a. Julian Reim, Olaf Berger, Anna-Maria Zimmermann, Ute Freudenberg, Eloy de Jong und Vincent Gross. "Die Beatrice Egli Show" folgt am Samstag, 26. November 2022 um 20:15 Uhr. Mit dabei sind u. a. Andrea Berg, Maite Kelly, Sophia, Höhner, Ireen Sheer, Marie Reim und KUNZ. An dieser Show ist, wie bereits bei der Premiere im April 2022, auch das Schweizer Fernsehen SRF beteiligt."Die Ross Antony Show" am 24. September 2022Schlagerfans können sich freuen: Ross Antony und Beatrice Egli bleiben sich musikalisch verbunden und dem Publikum treu. Schlagermusik und Unterhaltung stehen in ihren Shows im Mittelpunkt. Den Anfang macht "Die Ross Antony Show" am 24. September 2022. Neben Fantasy, Oli P., Olaf der Flipper, Luna Klee und Charlien ist auch Beatrice Egli dabei. Mit Paso Doble und "Computerliebe" weht zudem ein Hauch 1980er-Jahre durch die Show."Die Beatrice Egli Show" am 26. November 2022Zudem laufen die Vorbereitungen für "Die Beatrice Egli Show" am 26. November 2022. Beatrice Egli freut sich darauf und verspricht eine vielseitige Show mit großartigen Künstler:innen und tollen Überraschungen. "Wir werden emotionale Momente, spannende Geschichten und aufsehenerregende Showacts aus dem Schlager- und Popbereich erleben", sagt Beatrice Egli: "Ich möchte mein Publikum einladen, für zwei Stunden mit mir und meinen Gästen einen unbeschwerten und schönen Abend unter Freunden zu erleben. Das wird ein unvergesslicher Abend mit vielen Highlights, großen Showauftritten, lustigen Momenten und ganz viel Stimmung.""Down the Road" mit Ross Antony ab 27. September 2022Ross Antony ist zusätzlich zu seiner Show auch in der neuen SWR Doku-Reihe "Down the Road" zu sehen. Sechs junge Menschen mit Down-Syndrom gehen mit dem Entertainer auf eine ganz besondere Abenteuerreise durch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das benachbarte Frankreich. Sie bauen ein Floß, zelten im Wald, rauschen mit der Zipline über die Baumkronen und bereiten ein Menü zu - das sind nur einige Herausforderungen, denen sie sich auf ihrer zwölftägigen Reise stellen. Jeden Tag wachsen sie mit diesen Erfahrungen über sich hinaus. "Down the Road" ist ein außergewöhnlicher Roadtrip mit Ross Antony als "Reiseleiter". Die sechs Folgen gibt es ab dem 27. September 2022 in der ARD Mediathek. Im SWR Fernsehen ist "Down the Road" am 5., 8. und 12. Oktober 2022 zu sehen: je zwei Folgen um 20:15 Uhr und 21 Uhr.Die Shows im Fernsehen"Die Ross Antony Show"Samstag, 24. September 2022, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen und MDR Fernsehen"Die Beatrice Egli Show"Samstag, 26. November 2022, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen, MDR Fernsehen und Schweizer Fernsehen SRF 1Die Shows in der ARD MediathekNach Ausstrahlung gibt es "Die Ross Antony Show" und "Die Beatrice Egli Show" auch in der ARD Mediathek"Down the Road" in der ARD Mediathek und im FernsehenDie sechs Folgen von "Down the Road" ab 27. September 2022 in der ARD Mediathek sowie am 5., 8. und 12. Oktober 2022, jeweils um 20:15 Uhr und 21 Uhr, im SWR FernsehenWeitere Informationen unterhttp://swr.li/schlager-und-shows-mit-ross-antony-und-beatrice-egliFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5326267