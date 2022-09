Unterföhring (ots) -Zurück im Paradies. Zwischen Palmen, Sand und Meer gibt es in der neuen Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" (ab Sonntag, 20:15 Uhr bei Kabel Eins) einige Überraschungen. In der ersten Folge kommt es zum großen Familientreffen. Tochter Janina, Ehemann Coleman und Söhnchen Charlie sind bei Konny und Manu Reimann zu Besuch. Auch Sohn Jason fliegt zu seinen Eltern nach Hawaii. Konny lässt Sohn und Schwiegersohn gleich zu einer besonderen Challenge antreten: Messerwerfen. Der Sieger darf bestimmen, welchen Ausflug sie machen. Konny gewinnt und das bedeutet: Schwimmen mit vier Meter langen Galapagoshaien. Ohne Schutzkäfig, mitten im offenen Wasser, mit dutzenden Haien. Selbst Adrenalinjunkie Konny lässt die Erfahrung nicht kalt: "Das ist schon ein himmelweiter Unterschied, als wenn man jetzt mit'm Käfig taucht. Das Feeling ist ein ganz anderes. Vor allem, wenn Du in so einer Horde von Haien drin bist." Kontrastprogramm dagegen bei Manu und Janina: Sie tanzen lieber Hula, den traditionellen Tanz auf Hawaii.Deutlich ruhigere, dafür anstrengendere Gewässer warten in den neuen Folgen zuhause im Garten. Denn Konny schraubt, sägt und baggert wieder unermüdlich, um ihr Paradies auf Hawaii noch etwas paradiesischer werden zu lassen. Besonders sein Mammut-Projekt, ein 50-Quadrameter-Pool inklusive Terrasse und Poolhaus, will fertiggestellt sein und das undichte Dach geflickt, bevor es die beiden Auswanderer nach langer Zeit wieder mal nach Deutschland zieht..."Willkommen bei den Reimanns" ab 25. September 2022 immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.Pressekontakt:Andrea Specht & Alfred WurmCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922 oder - 1125email: andrea.specht@seven.one, alfred.wurm@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5326283