Ab sofort gibt es in ausgewählten REWE Märkten vegane Produkte auch an den Bedientheken. Dadurch können sich Kund:innen rund um die Produkte beraten lassen und genau die Portionen kaufen, die sie auch benötigen. Mit dem neuen Service untermauert REWE einmal mehr den strategischen Anspruch, vegane Ernährung konsequent zu begleiten und Verbraucher:innen entsprechende Sortimente zu bieten.Die vegane Auswahl in den Bedientheken umfasst pflanzliche Alternativprodukte für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Im Angebot sind zum Beispiel vegane Salami und vegane Leberwurst, vegane Grillspieße und veganes Steak, verschiedene gereifte Käsealternativen oder auch vegane Feinkostsalate. Das neue Angebot befindet sich in den REWE Märkten in der Regel im Thekenbereich von Feinkost oder Käse. Die veganen Produkte sind am V-Label Vegan zu erkennen, das Transparenz und Klarheit auf den ersten Blick bietet."Die Förderung der veganen Ernährung ist für REWE ein wichtiger Bestandteil für den Tier-, Umwelt- und Klimaschutz. Daher freuen wir uns, mit den frischen, veganen Produkten in der Bedientheke unser ohnehin schon großes Angebot in dem Bereich zu komplettieren. REWE spielt damit eine wichtige Rolle, Verbraucher:innen eine pflanzliche Ernährung so einfach und abwechslungsreich wie möglich zu machen", sagt Stefan Weiss, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei REWE.Der vegane Bereich in den Bedienungstheken ist klar von den Waren mit tierischen Bestandteilen abgegrenzt: So sorgt eine Scheibe für eine saubere, hygienische Trennung der Präsentationsflächen und gewährleistet, dass dort, wo vegan draufsteht, auch wirklich nur vegan ausliegt. Darüber hinaus werden für die einzelnen Produkte gesondertes Geschirr und Besteck verwendet. Separate Lagerung und Trennscheiben in der Theke stellen sicher, dass keine Kontamination der veganen Waren mit tierischen Bestandteilen möglich wird. Der Start des neuen Serviceangebots ist bereits in REWE Märkten in Berlin, Dresden, Köln, Düsseldorf, Bonn, München, Hannover oder auch Hamburg erfolgt. Seit dem 19. September gibt es den Service testweise in über 50 Märkten in ganz Deutschland.REWE bietet in den Vollsortimentsmärkten neben den Eigenmarken auch diverse Marken an, welche sich auf die vegane Ernährung spezialisiert haben. Je nach Marktgröße kann das Sortiment an veganen Alternativprodukten mehr als 1.000 Artikel umfassen. Da zudem das Bedürfnis der Kund:innen nach Nachhaltigkeit und veganen Lebensmitteln zunimmt, wird REWE dieses Sortiment kontinuierlich erweitern. Aber warum setzt sich REWE überhaupt so stark für vegane Ernährung ein? Weil eine Ernährung auf pflanzlicher Basis bunte Vielfalt bietet und sogar gut für die Umwelt ist. Denn wer vegan isst, leistet einen Beitrag zu mehr Klimaschutz.Über REWE:Mit einem Umsatz von 26,7 Mrd. Euro (2021), bundesweit 161.000 Mitarbeitern und 3.700 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 77 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 20 europäischen Ländern präsent.