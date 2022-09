Uniper entwickelt sich zum Schrecken ohne Ende. Die Kosten für die Steuerzahler gehen inzwischen Richtung 29 Mrd. Euro, nachdem nun Fortum großzügig ausgezahlt wird. Das Porsche IPO trifft auf hohe Nachfrage. Die verfügbaren Aktien waren bereits am ersten Tag vollständig gezeichnet. HeidelbergCement versucht den Klimaaktivisten zu entkommen und benennt sich neu. Um der Klimakritik zu entgehen, wird das Wort Cement gestrichen.Asien kennt am Mittwochmorgen nur eine Richtung: Süden. Alle Aktienmärkte in der Region leiden unter Verlusten, wobei der ...

