Amplifi Europe soll die Pyramid Decision Intelligence Plattform in Verfahren in GB, Irland und Nordeuropa integrieren

Pyramid Analytics (Pyramid), ein wegweisender Anbieter von Decision Intelligence-Plattformen, und Amplifi, ein auf Advisory-, Delivery- und Support-Services für Datenmanagement, Data Governance und Datenqualität spezialisiertes Beratungsunternehmen, gaben heute auf der Big Data LDN ihre Partnerschaft bekannt. Big Data LDN ist die größte Daten- und Analysekonferenz Großbritanniens.

Der Ausbau von Channel Partnerships mit einander ergänzenden Technologieunternehmen, unabhängigen Softwareanbietern (ISV), Beratungsunternehmen, Wiederverkäufern (VAR) und Systemintegratoren (SI) ist eine strategische Priorität. Pyramid hat sein Alliances-Team und seine Kapazitäten zur Rekrutierung von Partnern erweitert, in Partnerschulung und -entwicklung investiert und gemeinsame Markteinführungsprogramme gestartet.

Kernpunkte:

Amplifi bietet ein breites Spektrum an Services rund um das Datenmanagement: Strategy Advisory; Implementation Integration; und Managed Services Support.

Mit der Partnerschaft kann Amplifi sein Dienstleistungsportfolio um erstklassige Augmented und Prescriptive Analytics mit der Pyramid Decision Intelligence Platform erweitern.

Pyramid baut weiterhin eine Liste von SI- und VAR-Partnern auf, um Reichweite und Umfang des Markts zu steigern.

Pyramid ist ein Finalist der CRN Channel Awards 2022 n der Kategorie Emerging Vendor of the Year. Diese Kategorie würdigt neue und aufstrebende Organisationen, die das Wachstum ihrer Vertriebspartner in Großbritannien erfolgreich unterstützt haben.

Für weitere Informationen dazu, wie Sie Pyramid-Partner in Großbritannien und Irland werden können, wenden Sie sich an bill.clayton@pyramidanalytics.com.

Pyramid Analytics demonstriert seinen Wert und sein Engagement für Vertriebspartner

Channel-Partner sind entscheidend für die Fähigkeit von Pyramid, weiterhin auf skalierbare Weise zu wachsen und ihnen im Gegenzug Zugang zu bahnbrechender innovativer Technologie zu bieten, die ihr Geschäft verändern kann. Pyramid ist sich darüber im Klaren, dass für ein herausragendes Wachstum des Unternehmens und seiner Vertriebspartner seine Partner gründlich durch Schulungen unterstützt werden sollten, um fundierte Kenntnisse und Einsichten zu gewinnen. Das Partnerportal von Pyramid ist die Zentrale für die Bereitstellung von Lern-, Entwicklungs- und Wachstumswerten für Pyramid und seine Partner.

Decision Intelligence ist die nächste Big-Data-Analytics-Innovation

Die nächste große Innovation in der Analytik ist Künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in Data Preparation, Business Analytics und Data Science unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationsbarriere, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die zum Vorbereiten und Analysieren von Daten und zum Erstellen und Teilen von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengesteuerte Erkenntnisse, um Entscheidungen schneller und intelligenter treffen zu können. Die Pyramid-Plattform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für alle Nutzer und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Preparation, Business Analytics und Data Science mit KI-Orientierungshilfen in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid-Plattform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics

Zitate

Bill Clayton, Vice President of Global Partner Sales, Pyramid Analytics: "Amplifi verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau solider Datengrundlagen für Kunden in einer Vielzahl von Branchen. Diese Partnerschaft bringt Pyramid-Kunden in ganz Großbritannien und Europa zusätzliche vertikale Expertise und Dienstleistungen. Die Analytik ist der Katalysator, der Daten in intelligente Entscheidungen umwandelt. Die Kombination der Dateninfrastruktur, die von Amplifi entwickelt, bereitgestellt und verwaltet wird, mit den Decision-Intelligence-Funktionen der Pyramid-Plattform ist äußerst komplementär und wird den gemeinsamen Kunden einen Mehrwert bieten."

Mike Evans, Chief Innovation Officer bei Amplifi: "Unsere Partnerschaft mit Pyramid Analytics ist ein strategischer Schritt für Amplifi, da wir unsere Fähigkeiten und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette für Daten weiterentwickeln. Bislang lag unser Schwerpunkt auf dem grundlegenden Datenmanagement von der Datenstrategie bis hin zur Implementierung von MDM-, PIM- und Data-Governance-Frameworks. Da wir die Pyramid Decision Intelligence Platform auf dieser Grundlage anbieten können, sind wir in der Lage, unseren Kunden einen höheren Wert zu bieten, wenn sie mit ihren Daten Geschäftsentscheidungen treffen."

Über Amplifi

Amplifi ist die erste Adresse für Unternehmensberatungen, die ihren Erfolg auf Daten stützen wollen. Wir entwickeln und liefern Datenstrategien, die es globalen Marken ermöglichen, ihre wichtigsten Daten zu verwalten, zu steuern und zu analysieren, damit sie innovativ sein, wachsen und erfolgreich sein können.

Amplifi, das von Gartner im Bericht Market Guide for MDM External Service Providers regelmäßig als führend anerkannt wird, bietet über seine weltweiten Niederlassungen in Nordamerika, Großbritannien und Nordeuropa strategische Beratungs- und Implementierungsdienste für branchenführende B2B- und B2C-Unternehmen an.

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist die nächste Stufe der Analytik. Unsere vereinheitlichte Decision-Intelligence-Plattform liefert Erkenntnisse, auf deren Grundlage Entscheidungen schneller und fundierter getroffen werden können und bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für alle Nutzer und erfüllt jeglichen analytischen Bedarf in einer Quellcode-freien Umgebung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kombiniert auf einzigartige Weise Data Preparation, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Orientierung, sodass Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Die Pyramid-Plattform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics, von einfach bis anspruchsvoll. Buchen Sie einen Demotermin.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel-Aviv. Unser Team lebt weltweit, weil die geografische Lage kein Hindernis für Talente und Möglichkeiten sein sollte. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie bei Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220921005325/de/

Contacts:

UK

Alex Izza

Resonance

07591899654

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

US

Heather Racicot

Resonance

+1 360-632-5616

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

Chas Kielt

Vice President of Global Corporate Communications, Pyramid Analytics

617.687.3371

chas.kielt@pyramidanalytics.com