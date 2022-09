Die neuen Führungsposten des Senior Vice President of Capital Projects und des Vice President of Corporate Communications bringen zusätzliche Erfahrung, Know-how und Tiefe

BELMONT, NORTH CAROLINA, 21. September 2022 - Piedmont Lithium ("Piedmont" oder "Unternehmen") (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein weltweit führender Entwickler von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen ("EV") in den Vereinigten Staaten von essentieller Bedeutung sind, hat heute die Ernennung von zwei neuen Führungskräften bekannt gegeben. Die Personalbestellungen sind Teil der Wachstumsstrategie, mit der das Unternehmen zur Deckung des steigenden Bedarfs an heimischem Lithiumhydroxid beitragen will. Nick Fouche, ein erfahrener Führungsexperte von Rio Tinto mit internationaler Berufserfahrung, wurde zum Senior Vice President of Capital Projects ernannt. Erin Sanders, eine mehrfach ausgezeichnete Strategin für integrierte Kommunikation, wurde mit dem Posten des Vice President of Corporate Communications betraut.

Wie Keith Phillips, President und CEO von Piedmont, erklärt, sind diese personellen Neuzugänge Ausdruck einer wichtigen Wachstumsperiode für das Unternehmen. "Die Aufnahme dieser erfahrenen Führungspersönlichkeiten ist für uns im Zuge der fortschreitenden Entwicklungsplanung für unser internationales Spodumenressourcen-Portfolio von entscheidender Bedeutung", erklärt er. "Nick kann eine Erfolgsbilanz bei der Durchführung großer, multidisziplinärer Projekte vorweisen, was uns bei der gezielten Entwicklung und Umsetzung unserer Kernprojekte zugute kommen wird. Erin hingegen wird mit ihrem breit gefächerten Erfahrungsschatz auf dem Gebiet der Kommunikation eine Schlüsselrolle bei der weiteren Gestaltung unserer Marke, Kultur und Wahrnehmung bei unseren internen und externen Stakeholdern spielen. Nick und Erin sind ein großer Gewinn für unser Piedmont-Führungsteam und ich heiße beide ganz herzlich im Team willkommen."

Herr Fouche bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung in seine Rolle als Senior Vice President of Capital Projects ein. In dieser Funktion beaufsichtigt er die Entwicklung von Projektumsetzungsstrategien für das internationale Portfolio von Piedmont, um die gesteckten Ziele zu erreichen und das Unternehmen bei seinen Aufgaben in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und Gesundheit zu unterstützen. Herr Fouche hat seine berufliche Laufbahn in der Bergbaubranche absolviert und war fast 20 Jahre lang bei Rio Tinto, einem der größten Metall- und Bergbaukonzerne der Welt, tätig. Er verfügt über internationale Erfahrung und bekleidete neben Rio Tinto auch in verschiedenen anderen Organisationen Führungspositionen, wie etwa bei South32, bei der Palabora Mining Company und bei Ero Copper Corp.

Als Vice President of Corporate Communications ist Frau Sanders für die gesamte Kommunikation auf Unternehmens- und Führungsebene, das Markenimage, das Krisen- und Problemmanagement, die Mitarbeiterkommunikation, die Beziehungen zu den Kommunen und zur Öffentlichkeit sowie die Social-Media-Strategien von Piedmont verantwortlich. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bergbau und in der verarbeitenden Industrie, und war im Zuge ihrer 30-jährigen Karriere bei einigen der führenden globalen und regionalen Kommunikationsagenturen beschäftigt, wo sie maßgeblich am Aufbau der Markenidentität von Fortune-500-Unternehmen beteiligt war und einige der weltweit führenden Organisationen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele unterstützte.

Fouche und Sanders gehören zu einer langen Liste von Neuzugängen bei Piedmont, welche die Führungsriege sowie die technischen und administrativen Teams verstärken werden. In den vergangenen sechs Monaten hat das Unternehmen neben Fouche und Sanders neun neue Mitarbeiter aufgenommen, die unsere Fachkompetenzen in verschiedenen Schlüsselbereichen erweitern.

Dazu zählen im Einzelnen:

- Maxwell Appiah, Senior Electrical Engineer

- Emily Carroll, Mining Engineer

- Elvir Dedajic, Technical Accounting and Internal Controls Manager

- Meredith Dugas, Senior Communications Manager

- Jonathan Freeman, Property Manager

- Ashley Johnson, Executive Assistant to the President

- Dylan Manion, Senior Human Resources Manager

- Jennifer Morales, Executive Assistant und Project Coordinator

- Robert Wilkerson, Senior Mining Engineer

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Unser Ziel ist es, einer der größten Lithiumhydroxidproduzenten in Nordamerika zu werden, indem wir Spodumenkonzentrat aus Anlagen verarbeiten, an denen wir eine wirtschaftliche Beteiligung halten. Zu unseren Projekten gehören unsere Projekte Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Québec mit Sayona Mining (ASX:SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM:ALL). Dank dieses geografisch diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Energieunabhängigkeit und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen zu können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.piedmontlithium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu den Explorations-, Erschließungs- und Bauaktivitäten von Sayona Mining und Piedmont, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und chemischen Verarbeitungsprojekte von Piedmont sowie zur Strategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Piedmont oder Sayona Mining nicht in der Lage sein werden, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen, (ii) dass die Liegenschaften von Piedmont oder Sayona Mining möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich der Risiken, die mit der Erkundung, der Entwicklung, dem Bau und dem operativen Betrieb von Bergbauprojekten verbunden sind, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont in der Lage ist, das für die Durchführung seines Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise für Lithium und Lithiumprodukte, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unwägbarkeiten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördliche Verzögerungen im Zusammenhang mit unseren Projekten sowie den Projekten unserer Partner in Quebec und Ghana, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) die Risiken in Bezug auf den Wettbewerb, (xi) die Risiken in Bezug auf die Informationen, Daten und Prognosen im Zusammenhang mit Sayona Quebec und Sayona Mining, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Klagen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Liefervereinbarungen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, unsere Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Entwicklung und den Bau unserer Projekte zu erhalten, unsere Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U. U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") und der australischen Wertpapierbörse dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Präsentation, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine finanziellen oder operativen Ergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

