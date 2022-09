Anleger, die in den Wachstumsmarkt pflanzlicher Lebensmittel investieren wollen, sollten sich laut Cowen die SunOpta-Aktie ansehen.

Die US-Investmentbank Cowen empfiehlt den Kauf der SunOpta-Aktie. Der nordamerikanische Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln verzeichne trotz der hohen Inflation eine robuste Nachfrage und konnte zuletzt Marktanteile dazugewinnen.

Das Kursziel für die SunOpta-Aktie legt Cowen-Analyst Brian Holland auf 15 US-Dollar fest. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 55,9 Prozent gegenüber dem gestrigen Nasdaq-Schlusskurs von 9,62 US-Dollar.

"Wir sind von unseren kurz- und langfristigen Prognosen für SunOpta überzeugt. Der Konzern ist in der Lage von starken langfristigen Trends und den hohen Marktbarrieren zu profitieren. Insbesondere die flexible Haltung des Unternehmens und die Kapitalumsetzung bieten hohe Wachstumsperspektiven, die vom Markt unterschätzt werden", schrieb Holland in einer Analyse am Sonntag aus der CNBC zitiert.

Die SunOpta-Aktie hat allein im laufenden Jahr mehr als 47 Prozent hinzugewonnen. Innerhalb von drei Jahren verzeichnete die Aktie sogar einen Kursgewinn von fast 400 Prozent.

SunOpta vertreibt insbesondere in Nordamerika pflanzenbasierte Getränke wie Hafer-, Soja-, Kokos-, Mandelmilch und Hanfmilch. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen auch Frucht- und Nuss-Snacks. Außerdem bietet es pflanzliche Zutaten auf Hafer-, Soja- und Hanfbasis für weiterverarbeitende Betriebe an.

Der Markt für vegetarische und vegane Lebensmittel wächst rasant: Allein hierzulande produzierten Unternehmen 2021 im Vergleich zum Vorjahr rund 17 Prozent mehr Fleischersatzprodukte - sonstige pflanzliche Lebensmittel wie Hafermilch sind hier nicht mit eingerechnet. Dies zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: CA8676EP1086,US08862E1091