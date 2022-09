EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Defence Therapeutics Inc.: BAHNBRECHENDE ERGEBNISSE: EIN NEUARTIGER IMPFSTOFF MIT DURCH ACCUM(TM A1-REPROGRAMMIERTEN MESENCHYMALEN STROMAZELLEN (MSCs) HEILTE 80% DER TIERE MIT BESTEHENDEN LYMPHOMEN



21.09.2022 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC: DTCFFPRESSEMITTEILUNG BAHNBRECHENDE ERGEBNISSE: EIN NEUARTIGER IMPFSTOFFMIT DURCH ACCUMTM A 1- R EPROGRAMMIERTEN M ESENCHYMALEN STROMAZELLEN (MSCs) HEILTE 80% DER TIERE MIT BESTEHENDEN LYMPHOMEN Vancouver, British Columbia, Kanada, den 21. September 2022 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, bekanntzugeben, dass der neuartige Impfstoffkandidat von Defence eine hochwirksame antitumorale Antwort auslöst, die eine Heilung bei Tieren mit bestehenden Lymphomen bewirken kann. Antigenpräsentation ist ein wesentlicher Schritt zur Einleitung einer Immunantwort gegen eine bestimmte Krebszelle, einen Fremdkörper oder ein Pathogen. Bei Krebs beinhaltet dies das Priming von zytotoxischen T-Lymphozyten (CTLs), einer Form der weißen Blutkörperchen, die geschult werden, ein spezifisches Ziel auf der Oberfläche von Krebszellen anzugreifen. Die Zielsetzung von Defence besteht darin, ein neuartiges Therapeutikum und einen unbegrenzten Vorrat an antigenpräsentierenden Zellen zu entwickeln, die eine wirksame Antikrebsreaktion auslösen können, während gleichzeitig alle mit der Herstellung verbundenen Probleme auf ein Minimum reduziert werden. Durch die Reprogrammierung von mesenchymalen Stromazellen ("MSCs"), so dass diese sich wie antigenpräsentierende Zellen verhalten, war das Team von Defence in der Lage, Tiere mit bestehenden Lymphomen zu heilen. Der neuartige, bahnbrechende Impfstoff von Defence präsentiert sich als "Standard-Universalimpfstoff" (d.h. allogen für den Empfänger), wobei die bei dieser Impfstrategie beobachtete therapeutische Wirkung zusammen mit dem Immuncheckpoint-Inhibitor anti-PD-1 einen Synergieeffekt auslöst. Das Ergebnis war, dass alle Tiere die Therapie überlebten, wobei die große Mehrheit (80 %) dieser Tiere den Tumor abstießen und tumorfrei blieben. "Die AccumTM-Technologieplattform beeindruckt weiterhin durch ihre Vielseitigkeit und ihre anhaltenden positiven therapeutischen Ergebnisse. Durch diese Impfstofftechnologie und AccumTM kann Defence eine Vielzahl von Impfprodukten entwerfen und entwickeln, die nach weiterer Forschung und Entwicklung gezielt gegen mehrere solide und hämatologische Krebsindikationen eingesetzt werden können", erklärte Herr Sebastien Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics. Es werden derzeit Studien durchgeführt, bei denen geheilte Tiere erneut demselben Tumor ausgesetzt werden, um eine lang anhaltende antitumorale Gedächtnisantwort nachzuweisen. Parallel dazu arbeitet Defence aktiv an seinem CMC-Protokoll, um seinen A1-MSC "ARM"-Impfstoff in Vorbereitung einer Phase I-Studie bei Patienten mit Melanomen zu produzieren. Zusätzliche Informationen

Die präklinischen Studien wurden im Labor von Dr. Moutih Rafei an der Université de Montreal durchgeführt. Dr. Moutih Rafei ist der Vice-President Research and Development von Defence und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltene wissenschaftliche Veröffentlichung geleitet, geprüft und genehmigt. Dr. Rafei besitzt einen Doktortitel in experimenteller Medizin von der McGill University und erhielt seine postdoktorale Ausbildung an der Université de Montréal. Er ist ein Immunonkologe, der sich auf die Entwicklung der T-Zellen, die Stammzellbiologie, die Krebs-Immuntherapie und Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten. Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

21.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com