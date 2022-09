Internationaler EUHA-Kongress 2022

Eine Branche, die ich sehr interessant finde, ist die Hörgeräte-Branche.Zum einen fasziniert mich der erreichte technische Fortschritt.Von Cochlear-Implantaten bis hin zu "iPhone"-kompatiblen Hörgeräten, die sich per "App" steuern lassen. Ich habe mir eine Zeitlang Videos von Menschen angeschaut, die fast taub waren - und dann wurden Cochlear-Implantate bei Ihnen aktiviert. Da musste selbst ein gestandener zuvor fast tauber Mann weinen.Neulich hörte ich, dass ein älterer Herr den Modus "Frau aus" auf seiner Hörgeräte-App eingestellt hatte - und habe darüber herzlich gelacht.Sie können sich denken, dass ich Ihnen das nicht erzählen würde, wenn es nicht einen Bezug zu "Ethische Rendite" geben würde. Den gibt es.Denn in der Branche sind auch mehrere Unternehmen börsennotiert. Die grundlegende demographische Entwicklung - mehr "Ältere" in Industrieländern - sollte deren Zahl an potenziellen zahlungskräftigen Kunden steigen lassen.Zudem bieten Sie Produkte an, die einen echten Mehrwert ...

