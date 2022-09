Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDas Ziel von General Motors (GM) ist es, Tesla die Führungsposition bei Elektrofahrzeugen streitig zu machen. Der Autovermieter Hertz Global Holdings verleiht diesem Plan nun neuen Auftrieb. Am Dienstagnachmittag kündigte Hertz an, in den kommenden fünf Jahren bis zu 175.000 E-Autos bei GM bestellen zu wollen. Hertz will Fahrzeuge der Marken Chevy, Buick, GMC und Cadillac sowie Nutzfahrzeuge bestellen. Die Auslieferung des Chevy Bolt wird voraussichtlich ...

