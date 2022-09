Die Nervosität an den Märkten bleibt hoch. Besonders zu spüren bekommen das derzeit sämtliche Aktien aus konjunktursensitiven Branchen wie etwa Chemie. Und in diesem Sektor kommen dazu noch Sorgen bezüglich der Gasversorgung in den kommenden Monaten. In diesem Umfeld hat die Evonik-Aktie nun ein neues Mehrjahrestief markiert. Doch langfristig orientierten Anlegern bietet dies durchaus Chancen. So hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Evonik nach einem Gespräch mit Konzernchef Christian Kullmann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...