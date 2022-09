Claudia Bertolino zum Head of PE and PC ernannt, um Citcos ehrgeizige Digitalisierungspläne mit dem Ziel datengesteuerter Arbeitsabläufe umzusetzen.

Claudia Bertolino wurde zum Head of Private Equity and Private Credit, Fund Services der Citco-Unternehmensgruppe (Citco) ernannt. Ihre Aufgabe ist es, weitreichende betriebliche Effizienz zu schaffen und die ehrgeizigen Pläne des Unternehmens zur Digitalisierung des Kundenerlebnisses sowohl im Bereich Private Equity (PE) als auch im Bereich Private Credit (PC) umzusetzen.

Claudia Bertolino verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei Citco, die sie in leitenden Positionen in den Bereichen Kundenbetreuung, Buchhaltung und Geschäftsentwicklung gesammelt hat. Außerdem ist sie seit über fünf Jahren Mitglied des Management-Teams von Citco Fund Service. Bei ihrer neuen Aufgabe wird sie in Nordamerika, Europa und Asien von einer Reihe von Führungskräften unterstützt werden. Aus ihren früheren Rollen als Head of Business Development bei Citco (2017) und Head of Client Service Management (2014-2016) verfügt sie über umfassende Erfahrung im Segment Alternative Investitionen; 2019 wurde sie außerdem zu einer der "50 Leading Women in Hedge Funds" 2019 ernannt.

Zu ihren Aufgaben gehört es, die weitreichenden Pläne von Citco darauf abzustimmen, der "Next-Generation Asset-Servicer" für PE und PC zu werden, insbesondere durch ein besseres Verständnis des Kundenverhaltens, die Entwicklung eines Servicemodells mit stärker beratendem Charakter und die Schaffung digitalisierter, technologiegestützter Plattformen zur Unterstützung der PE- und PC-Manager. In den kommenden Jahren will sie die Datenintegration zwischen Citco und seinen PE- und PC-Kunden weiter vorantreiben und dabei helfen, Tools bereitzustellen, die die Zusammenarbeit zwischen Managern, Anwälten, Buchhaltern und Anlegern verbessern.

Jay Peller, Head of Fund Services bei Citco Fund Services (USA) Inc. kommentierte: "Mit großer Freude gebe ich die Ernennung von Claudia Bertolino für diese Schlüsselposition in unserem Unternehmen bekannt. Claudias Talent und ihr Engagement für unser Unternehmen haben sie zu einer klaren Wahl für diese Position gemacht. Wir sind davon überzeugt, dass es ihr gelingen wird, die operative Effizienz zu steigern und unser PE- und PC-Geschäft weiter voranzubringen, so wie sie es in ihrer beeindruckenden 20-jährigen Karriere bei Citco in den Bereichen Kundenservice, Geschäftsentwicklung und ESG getan hat und das zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Segment Alternative Investitionen."

Claudia Bertolino, Head of Private Equity and Private Credit at Citco Fund Services (USA) Inc., sagte: "Dies ist gerade eine so wichtige Wachstumsperiode für Private Equity und Private Credit, da sie zunehmend in den Portfolios der Anleger Eingang finden. Unser Geschäft ist seit der Covid-Pandemie exponentiell gewachsen und hat gezeigt, dass wir die Grundlage für das Wachstum unserer Kunden sind, aber es gibt noch mehr zu tun, um unsere Kundenerfahrung zu optimieren und ein technologieorientiertes Angebot zu schaffen. Da immer mehr Kunden datengesteuerte Arbeitsabläufe einführen, sind Automatisierung und Cybersicherheit von größter Bedeutung. Der strukturierte Datenaustausch ist die Zukunft, und ich könnte nicht stolzer sein, an der Spitze dieser Entwicklung im Bereich der Vermögensverwaltung für Privatmärkte zu stehen."

Über die Unternehmensgruppe Citco (Citco)

Die Unternehmensgruppe Citco (Citco) ist ein weltweites Netz unabhängiger Unternehmen. Diese Unternehmen sind führende Anbieter von Asset-Servicing-Lösungen für die globale alternative Investmentbranche. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1,8 Billionen US-Dollar und 9.800 Mitarbeitern in 36 Ländern ist Citco ein verlässlicher Partner, der seine Kunden seit mehr als vier Jahrzehnten mit einer einzigartigen Innovationskultur und kundenorientierten Lösungen betreut. Die Fondsdienstleistungsunternehmen von Citco sind organisch zu einem der größten Asset Servicer der Branche gewachsen und bieten eine umfassende Palette von Middle-Office- und Back-Office-Dienstleistungen an, darunter Treasury- und Kreditabwicklung, tägliche NAV-Berechnungen und Anlegerdienste, Unternehmens- und Rechtsdienstleistungen, aufsichtsrechtliche und Risikoberichterstattung sowie Steuer- und Finanzberichterstattungsservices. Citco investiert stark in Innovation und Technologie und entwickelt gleichzeitig sein aktuelles Angebot an kundenfreundlichen Lösungen weiter. Damit wird Citco auch in Zukunft ein Vorreiter in der Asset Servicing-Branche sein.

