Ist das der nächste große Durchbruch am Batteriemarkt? Das Start-up Ambri hat einen Aluminium-Schwefel-Akku entwickelt, der ohne Lithium auskommt. Bill Gates und Total haben bereits investiert.

Das Batterie-Start-up Ambri entwickelt einen Akkumulator ohne Lithium. Die neuartige Akkutechnologie setzt dabei auf Aluminium, Schwefel und Salz - alles kostengünstige und reichlich vorhandene Materialien.

Erfunden hat den Aluminium-Schwefel-Akku Donald Sadoway, emeritierter Professor für Materialchemie am Massachusetts Institute of Technology. "Ich wollte etwas erfinden, das viel besser ist als Lithium-Ionen-Akkus für kleine stationäre Speicher und schließlich für den Einsatz in Kraftfahrzeugen".

Bill Gates, der französische Energieriese Total und der indische Mischkonzern Reliance haben bereits in Ambri investiert. Sie scheinen von Ambris Versprechen, dass ihre "Batterie die Welt verändern wird" überzeugt.

Tatsächlich konnte sich Amri im Juli 2022 die Batteriezertifizierung UL 1973 für seinen Aluminium-Schwefel-Akku sichern.



Bisher ist Ambri allerdings noch nicht börsennotiert. Doch am Markt gibt Gerüchte über einen geplanten Börsengang.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Noch ein spannender Hinweis in eigener Sache:

In dieser Woche ist unser brandneuer Börsendienst FAST BREAK gestartet! Den Chefredakteur Stefan Klotter kennen Sie ja bereits von den treffsicheren Chartanalysen auf unserem Kanal. Ab sofort können Sie seine lukrativsten Trades direkt nachhandeln. Die FAST BREAK-Strategie findet die Aktien für die höchsten Gewinne in kürzester Zeit, selbst in der aktuellen Marktlage. Und das Beste: Für kurze Zeit gibt es einen Rabatt von 50% auf das Jahresabo! Mehr zum neuen Dienst finden Sie hier.

Enthaltene Werte: US5949181045,FR0000120271