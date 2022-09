Der zwischen ICEYE und SAB Launch Services unterzeichnete Vertrag umfasst den Start von zwei SAR-Satelliten auf VEGA-C, betrieben von Arianespace

PARIS, Sept. 21, 2022, ein Unternehmen der SAB-Gruppe, das sich auf die Bereitstellung von Startdiensten für Kleinsatelliten bei Arianespace-Missionen spezialisiert hat, und ICEYE , der weltweit führende Anbieter von Radar-Satelliten-Bildgebung zur permanenten Überwachung, haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um im 1. Quartal 2023 zwei SAR-Satelliten (Synthetic Aperture Radar, SAR) auf der ersten VEGA-C SSMS-Mission zu fliegen.



ICEYE besitzt und betreibt die weltweit größte Konstellation von SAR-Satelliten und liefert bewährte und zuverlässige Erdbeobachtungslösungen. ICEYE ist die einzige Organisation weltweit, die ihren Kunden eine schnelle Lieferung von hochpräzisen SAR-Satelliten und deren Daten bietet, die dadurch die volle Kontrolle über ihre Mission übernehmen können.

"Wir freuen uns, Anfang 2023 zwei unserer SAR-Satelliten zu starten und unsere SAR-Konstellation kontinuierlich auszubauen", sagte Aloïs Lepâtre, Launch Manager bei ICEYE. "SAB hat uns bei all unseren integrations- und orbitbezogenen Anforderungen großartig unterstützt, und wir wissen die uns entgegengebrachte Flexibilität und Verantwortung, eine Umlaufbahn auszuwählen, die unseren spezifischen Anforderungen entspricht, sehr zu schätzen."

"SAB ist sehr stolz, die Unterzeichnung dieser Launch-Service-Vereinbarung bekanntzugeben, die eine große Errungenschaft für unser Unternehmen darstellt, das jetzt als Startdienstanbieter für Mikrosatelliten, insbesondere für eine der wichtigsten Konstellationen weltweit, anerkannt wird", kommentierte Marco Mariani, CEO von SAB Launch Services, während der von der IAC organisierten Veranstaltung. "Diese Vereinbarung zeugt von der Wertschätzung kommerzieller Kunden für VEGA-Services, einschließlich solcher, die in der Vergangenheit Startdienste von nicht-europäischen Anbietern in Anspruch genommen haben. Meiner Meinung nach sind die Dienstleistungen, die wir anbieten können, etwas Besonderes, da sie die Leistungsfähigkeit von VEGA sowie das SSMS-System nutzen. Wir können daher Plätze bei Rideshare-Missionen anbieten, bei der die Satelliten nicht freifliegend geflogen werden, wodurch unseren Kunden die Möglichkeit geboten wird, die Umlaufbahn auszuwählen. Ich sehe diese drei Faktoren als Erfolgsrezept, das unsere gesamte Organisation in eine einzigartige Position bringt, um auf dem weltweiten Launch-Service-Markt wettbewerbsfähig und erfolgreich tätig zu sein. ICEYE ist definitv ein sehr wichtiger Partner und wir werden unser Bestes tun, um diese Zusammenarbeit zu verstärken."

Die Partnerschaft zwischen SAB und ICEYE unterstreicht die Wertschätzung kommerzieller Kunden für die Modularität und die Flexibilität, die vom VEGA-C-Startsystem in Kombination mit dem SSMS-Dispenser geboten werden. Die beiden ICEYE-Raumfahrzeuge werden mit der VEGA-C-Mission VV23 transportiert, dem ersten Flug der SSMS auf der neuen Rakete, die im Juli einen erfolgreichen Erstflug hatte.

Die beiden Raumfahrzeuge werden bei der VV23 im oberen Teil des SSMS-Dispensers zusammen mit den beiden Hauptpassagieren dieser Mission untergebracht. Das endgültige Aggregat umfasst insgesamt fünf Mikrosatelliten und eine großen Anzahl von Deployers, darunter sowohl institutionelle als auch kommerzielle CubeSats-Kunden aus der ganzen Welt. Dank der AVUM-Leistungsfähigkeit wird das Aggregat in drei verschiedenen Umlaufbahnen ausgesetzt, wobei eine von ICEYE spezifisch ausgewählt wurde.

Über SAB Launch Services

SAB Launch Services S.r.l. (SAB-LS) ist ein Unternehmen der SAB-Gruppe, das Startdienste auf europäischen Trägern für alle Arten von Kleinsatelliten anbietet. SAB-LS bietet "End-to-End"-Dienstleistungen an, einschließlich Beschaffung des Trägers, Beschaffung des Trennsystems, Integrationsvorgänge des Satelliten auf der Trägerstruktur, In-Orbit-Services sowie Pre- und Post-Launch-Support. Durch den flexiblen und direkten Zugriff auf die Trägerkapazität, die aus der Partnerschaft von SAB-LS mit Arianespace hervorgeht, ist SAB-LS das wichtigste europäische Unternehmen für Kunden von Nano- und Mikrosatelliten, die auf europäischen Trägern starten möchten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sablaunchservices.com/ .

Medienkontakt:

rpatricio@sabls.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94ebcc10-15db-4836-9527-60c1b931bf1c