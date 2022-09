Stuttgart (ots) -Das Couchkonzert mit Jasmin Wagner / Erste Staffel mit fünf Folgen ab 14. Oktober 2022 in der ARD MediathekIm neuen SWR Unterhaltungsformat "Kleine Bühne - große Chance" ist Sängerin Jasmin Wagner alias "Blümchen" auf der Suche nach talentierten Amateurbands - und dem besten Couchkonzert. Fünf Amateurbands aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz treten gegeneinander an und müssen innerhalb eines Tages ein Privatkonzert auf die Beine stellen. Jasmin Wagner begleitet die Vorbereitungen und Konzerte. Die Auftritte selbst bewertet die jeweilige Konkurrenz. Mit dem Streaming-Format für die ARD Mediathek präsentiert der SWR unbekannte talentierte Bands und die Musikvielfalt im Südwesten. Alle fünf Folgen von "Kleine Bühne - große Chance. Das Couchkonzert mit Jasmin Wagner" sind ab 14. Oktober 2022 in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/) verfügbar. Ab dem 21. Oktober ist das Format jeden Freitag von 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Ein Wettbewerb, bei dem die Liebe zur Musik im Vordergrund steht.Jasmin "Blümchen" Wagner auf Tour im SüdwestenJasmin Wagner alias Blümchen ist auf einem musikalischen Roadtrip durch den Südwesten unterwegs. Die 42-jährige Erfolgssängerin lernt fünf Amateurbands aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aus völlig verschiedenen Musikgenres kennen. Welche Band schafft es, ein "perfektes" Couchkonzert zu bieten? Die Bands haben jeweils einen Tag Zeit, ein privates Konzert für Familie und Freunde in vertrauter Umgebung zu organisieren. Entertainmentprofi Jasmin Wagner lernt die Band und ihre Geschichte kennen und begleitet die Vorbereitungen und Konzerte. Auch die anderen vier Bands mischen sich jeweils unters Publikum und bewerten die Auftritte der Konkurrenz. Die Band mit der höchsten Bewertung hat am Ende den musikalischen Wettkampf gewonnen. Ihr winkt ein Auftritt bei einem großen SWR Event. Wer gewinnt und bekommt die große Chance von der kleinen auf die große Bühne zu wechseln?Fünf Bands aus Heidelberg, Kaiserslautern, Meckenheim und StuttgartDen Auftakt machen "Sarah & die Swing Herr'n" aus Kaiserslautern. Sarah, Sven, Mischa und Matthias haben sich 2022 zur Band zusammengeschlossen und dem deutschen Swing verschrieben. Ihre eigene Musik beschreiben sie als "akustischen Flohmarkt", bei dem "alte Schätze" ausgegraben und auf Deutsch interpretiert werden.Die 2011 gegründete Hip Hop und Reggae-Band "Die Hüte" aus Heidelberg besteht aus den fünf Freunden Benno, Niko, Adrian, Thomas und Daniel, die es lieben, mit ihrer Musik für gute Laune und Partystimmung zu sorgen.Lange Haare, großes Herz - so lassen sich Felix, Florian und Ben mit ihrer Hardrock und Heavy Metal Band "Bad But Loud" aus Meckenheim beschreiben, die seit 2015 gemeinsam Musik machen.Mit der "One Woman Show" Maja Iris aus Stuttgart ist auch eine Multiinstrumentalistin dabei, die seit 2020 in ihrem Poesie-Pop nicht nur emotionale, sondern auch politische und feministische Themen verarbeitet.Für Afro Hip Hop Beats sorgen David, Uwe, Lorenz und Manuel und DJ TP von "D Ukingo und Band", die ebenso aus Stuttgart kommen." Der gebürtige Tansanier David hat die Band 2018 gegründet und will mit selbstgeschriebenen Songs und Afro Beats in Deutschland richtig durchstarten."Kleine Bühne - große Chance. Das Couchkonzert mit Jasmin Wagner":Fünf Folgen ab 14. Oktober in der ARD Mediathek.Ab 21. Oktober jeden Freitag von 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen."Kleine Bühne - große Chance. Das Couchkonzert mit Jasmin Wagner" wird im Auftrag des SWR produziert von Bildergarten Entertainment.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/kleine-bühne-große-chancen (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/kleine-buehne-grosse-chancen-102.html)Die Pressestelle des SWR auf Twitter: @SWRpresseNewsletter: "SWR vernetzt"SWR.de/swrvernetztnewsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5326646