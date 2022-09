Finger weg! Von diesen Charts! 7 Tipps wie Sie Rohrkrepierer vermeiden: https://bit.ly/3dtP2CG Jetzt den kostenlosen Report von America's Most Wanted herunterladen. Während die Börse gespannt auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwochabend wartet, scheint schon jetzt klar zu sein: Die Rekordinflation wird so schnell nicht verschwinden. Angesichts der Kursachterbahn der letzten Monate können Dividenden einen echten Unterschied für die Depot-Performance machen. Die so genannten Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren in Immobilien aller Art. Sie genießen große Steuervorteile, und schütten im Gegenzug einen Großteil ihrer Gewinne an die Aktionäre aus. Mike Seidl vom Börsendienst America's Most Wanted hat sich den Sektor angesehen und eine Aktie identifiziert, bei der Anleger jetzt "einen Fuß in die Tür" kriegen sollten. Kapitel: 0:00 Einleitung 1:56 Vorteil von Immobilien 3:00 Was sind REITs - 4:20 Welche REITs gibt es - 9:12 Fazit