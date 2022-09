Klage gegen Ex-Wirecard Chef weiterhin zugelassen. In Kürze soll der Strafprozess beginnen. In Kürze soll der Strafprozess gegen den früheren Vorstandschef von Wirecard beginnen. Dies teilte heute das Oberlandesgericht mit. Alle Unschuldsbeteuerungen von Markus Braun haben bislang nichts geholfen. Hauptvorwurf gegen ihn und zwei frühere Manager: Gewerbsmäßiger Betrug. Seit mehr als zwei Jahren sitzt Braun mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Strafverfolgungsbehörde ...

