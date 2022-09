Am wohl wichtigsten Tag der Börsenwoche haben die Kurse am Mittwoch an der Wall Street zugelegt. Aktuell notieren alle wichtigen US-Indizes deutlich im Plus. Zwei Stunden vor Handelsschluss gibt die US-Notenbank Fed die Zinsentscheidung bekannt, das dürfte über den Tagesausgang an der Wall Street entscheiden. Experten rechnen überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Manche schließen aber auch eine Anhebung des Leitzinses um einen ganzen Punkt nicht aus.Der Leitindex Dow ...

