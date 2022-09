Für Rheinmetall (WKN:703000) und all seine Aktionäre sind es einmal mehr spannende Nachrichten, die an diesem Mittwoch aus Russland zu vernehmen sind. Präsident Wladimir Putin ordnet eine Teilmobilmachung seiner Streitkräfte an und läutet damit eine neue Phase des Krieges ein. Das Rheinmetall-Papier reagiert mit einem Kurssprung von fast +11% auf 166,35 €. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall AG ist aktuell der größte Hauptwaffensystem-Lieferant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...