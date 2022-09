Hamburg (ots) -Oberärzt:innen und Leitungskräfte für den Aufbau neuer Fachkliniken und Zentren verschiedener Schwerpunkte gesuchtEines der führenden Großkrankenhäuser der Maximalversorgung in Deutschland ist aktuell in einer großen Umstrukturierungs- und Ausbauphase.Das Krankenhaus mit verschiedenen Fachkliniken und Schwerpunktzentren hatte zuletzt umfassende Fördermittel erhalten und nutzt diese jetzt, um sich zu modernisieren, umzustrukturieren und zu digitalisieren. In diesem Zuge werden auch die Patientenversorgung und medizinische Leistungserbringung neu strukturiert.Offene Stellen für Wachstum zu besetzenFür das Kompetenzwachstum sucht das Krankenhaus jetzt Oberärzt:innen und Leitungskräfte für verschiedene Fachkliniken und Institute. Um eine schnelle und langfristige Besetzung der Vakanzen mit Top-Kandidat:innen zu gewährleisten, hat das Großkrankenhaus erneut die Kontrast Personalberatung GmbH beauftragt. Die Headhunting Agentur aus Hamburg hatte bereits Schlüsselvakanzen im Pflegemanagement für den großen Arbeitgeber besetzt und mit hoher Dienstleistungsqualität überzeugt.Oberarzt-Vakanzen verschiedene Fachbereiche (m/w/d)Aktuell suchten die Headhunter:innen nach erfahrenen Oberärzt:innen für drei verschiedenen Fachbereiche (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote/bayern.aerzte/): Kinder- und Jugendpsychiatrie, Transfusionsmedizin und für das Brustzentrum der Klinik.Bei allen drei Vakanzen übernehmen die Oberärzt:innen die Leitung der Fachbereiche, beraten und unterstützen andere Abteilungen in der Zusammenarbeit und übernehmen Diagnose und Therapie von Patient:innen.Die Oberärzt:innen haben viel Gestaltungsspielraum in der Entwicklung der Fachbereiche und es bieten sich berufliche Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten.Stellvertretende Leitung Institut für medizinische PhysikEine weitere Stelle, die die Kontrast Personalberatung GmbH aktuell für das Großkrankenhaus besetzt, ist die stellvertretende Leitung des Instituts der medizinischen Physik (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-institut-medizinphysik/1467/).Diese ist gleichzeitig auch die Stellvertretung des/der Strahlenschutzbevollmächtigten und übernimmt die Koordination von Projekten und Handlungsfeldern sowie die Planung und Steuerung aller operativen Aufgaben. Darüber hinaus ist er oder sie für die allgemeine Überwachung und Steuerung des Strahlenschutzes im Großkrankenhaus und seinen Tochter-Kliniken zuständig.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5326682