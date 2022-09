Invibes Advertising NV / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Invibes Advertising NV beschleunigt Ausbau in der DACH-Region. Ernennung von Daniel Daum zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Invibes Advertising AG.



21.09.2022 / 17:45 CET/CEST





Pressemitteilung

Invibes Advertising beschleunigt Ausbau in der DACH-Region

Ernennung von Daniel Daum zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Invibes Advertising AG

München, 21. September 2022 - Invibes Advertising, ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, gibt die Beschleunigung ihrer Entwicklung in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) sowie die Ernennung von Daniel Daum zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Invibes Advertising AG bekannt.

Seit der Eröffnung der ersten Niederlassung in München 2018 hat Invibes Advertising seine Präsenz in Deutschland und in der DACH-Region stark ausgebaut. Heute bestehen in München, Hamburg und Zürich drei Niederlassungen mit insgesamt rund 25 Mitarbeitenden, was einer Verdoppelung der Teams in einem Jahr entspricht.

Invibes Advertising profitiert von der starken Nachfrage in der DACH-Region und beabsichtigt, sein Geschäft weiter auszubauen, um das vielversprechende Wachstumspotenzial ausschöpfen zu können. 2021 beliefen sich die Ausgaben für digitale Werbung in Deutschland auf EUR 12,1 Milliarden (+16,5 %), in Österreich auf EUR 1,7 Milliarden (+35,8 %) und in der Schweiz auf EUR 2,8 Milliarden (+21,6 %). Deutschland allein gehört weltweit zu den Top-5-Märkten für Digitalwerbung und belegt in Europa den zweiten Platz hinter Großbritannien[1].

Zur Unterstützung ihrer ambitionierten Ziele ernannte die Invibes Advertising AG Daniel Daum zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

Daum verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Senior Manager in der deutschen Medien- und Internetindustrie sowie über umfangreiche Fachkenntnisse in den Bereichen Kundenerlebnis, Monetarisierung, Daten- und mobile Plattformen. Zuletzt war er Chief Digital Officer der Rheinischen Post Mediengruppe, einer führenden deutschen Mediengruppe für Regionalzeitungen, bei der er die digitale Transformation geleitet hat. Zuvor war Daum über 15 Jahre lang bei Prisma Media tätig, einer großen Mediengruppe mit führenden Print- und digitalen Marken, die 2021 von Bertelsmann an Vivendi verkauft wurde. Durch eine starke unternehmerische Führung baute er in dieser Zeit als Geschäftsführer der Abteilung TV-Unterhaltung eines der leistungsstärksten digitalen Medienangebote auf und schuf eine erfolgreiche Content-Marketing-Agentur.

Bis Mitte 2022 registrierte Invibes Advertising in der ganzen Region schon gleich viele Kampagnen wie im ganzen Jahr 2021 - ein Zeichen der aktuellen Beschleunigung. Das Unternehmen hat in diesem Zeitraum bereits zahlreiche Werbekampagnen für führende internationale Marken wie Aldi, Disney, Intel, Jaguar Land Rover, L'Oréal, Red Bull und Siemens lanciert.

Überzeugt wurden Inserenten durch das einzigartige Wertversprechen von Invibes Advertising, mittels nicht intrusiver Werbeformate das Nutzerengagement zum Vorteil der Marke und des Markenimages zu erhöhen.

Ausschlaggebend für die Gewinnung dieser Kunden war der starke Ausbau des Publisher-Netzwerks. Die Anzahl der von Invibes Advertising in der DACH-Region vereinten Publisher hat sich im letzten Jahr verdoppelt und beläuft sich heute auf fast 400 Publisher-Websites, einschließlich der großen deutschen Pressegruppen Condé Nast und Burda.

Alex Oeschger, Vorstand von Invibes Advertising AG sagt: «Die Dynamik der Digitalwerbebranche in Deutschland bekräftigt unsere starke Entwicklung und erlaubt uns, mit unseren drei Standorten und der Expertise unserer talentierten Angestellten die ganze DACH-Region zu erreichen. Wir sind nun aufgestellt, um all die vom positiven Marktumfeld angebotenen Möglichkeiten in vollem Umfang zu nutzen und wirtschaftlich Fahrt aufzunehmen, um ein Schlüsselakteur in der Region zu werden.»

Über Invibes Advertising

Invibes Advertising ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert hat. Das 2011 von den Co-CEOs Kris Vlaemynck und Nicolas Pollet gegründete Unternehmen hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, deren Zweck es ist, die Beziehung zwischen Marken und Konsumenten durch In-Feed-Werbeformate zu stärken.

Bei Invibes Advertising glauben wir an die Macht der Vernetzung:

die Macht der direkten Beziehung zwischen Marken und Konsumenten, um bedeutungsvollere Interaktionen zu ermöglichen;

die Macht der Verknüpfung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, großer Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten zu einer einzigen, ganzheitlichen Plattform, um Marken und Konsumenten nahtlos und effizient zusammenzubringen;

die Macht der Zusammenarbeit einer einzigartigen Gruppe leidenschaftlicher, dynamischer und kompetenter In-Feed-Spezialisten aus der ganzen Welt, um das herausragende Invibes-Advertising-Team zu bilden.

Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt, wie Amazon, Bacardi, Volkswagen, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns sogar auf noch großartigere Menschen, um unsere Innovationen mit der Welt zu teilen. Wir glauben nicht nur unerschütterlich an das technologische Potenzial, sondern vor allem auch an das Potenzial unserer Mitarbeitenden. Bei Invibes Advertising sind wir aktiv bestrebt, ein dynamisches, offenes Arbeitsumfeld zu pflegen, das eine Unternehmenskultur der Ideenfindung, des Wachstums und der GoodVibes fördert, was sich auch auf unsere Kunden auswirkt.

Sie wollen mehr über Invibes Advertising erfahren? Besuchen Sie www.invibes.com.

Invibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV - ISIN: BE0974299316).

Unsere neuesten Medienmitteilungen finden Sie unter:

https://www.invibes.com/de/de/investors.html

Erfahren Sie stets alle Neuigkeiten rund um Invibes Advertising:

LinkedIn @Invibes Advertising Twitter @Invibes_adv

Ansprechpartner für Financial und Corporate:

Audrey Mela, VP Investor Relations

audrey.mela@invibes.com

[1] IAB Europe's AdEx Benchmark, Juni 2022 - https://iabeurope.eu/knowledge-hub/iab-europe-adex-benchmark-2021-report/

