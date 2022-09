Auf immerhin acht DIN A4-Seiten haben sich unsere Notizen am Ende des exakt 60 minütigen Calls zu den Halbjahreszahlen der Smartbroker Holding addiert. Normalerweise schreiben wir auf solchen Veranstaltungen eher etwas weniger mit, insofern war die virtuelle Konferenz der früheren wallstreet:online AG überdurchschnittlich informativ. Allerdings befindet sich das Unternehmen mit CEO-Wechsel, Gewinnwarnung, Aktien-Crash sowie dem ... The post Smartbroker Holding: Heiße Stunde appeared first on Boersengefluester.

