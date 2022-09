DJ Aktien Schweiz schließen etwas leichter - Novartis schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut abwärts ist es mit dem schweizerischen Aktienmarkt am Mittwoch gegangen. Wie bereits die gesamte Woche stand der Markt im Zeichen der Zinsentscheidung, die die US-Notenbank am heutigen Mittwoch nach Schweizer Handelsschluss mitteilen wird. Während ein Anziehen der Zinsschraube um mindestens 75 Basispunkte als gesichert gilt, spekulieren einzelne Teilnehmer auf einen noch größeren Schritt von einem Prozentpunkt.

Als belastend erwies sich daneben die weitere Eskalation im Ukraine-Krieg. Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Teilmobilmachung erklärt, 300.000 Reservisten sind davon betroffen.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 10.429 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,54 (zuvor: 28,39) Millionen Aktien.

Die kräftigen Abgaben in der Richemont-Aktie (-1,6%) gingen auf das Konto des Dividendenabschlags von 3,25 Franken. Rechnet man ihn heraus, lag die Aktie sogar im Plus. Bereits am Vortag hatte sie wie auch Swatch (+0,1%) nach starken Uhrenexportdaten der negativen Tendenz am Gesamtmarkt getrotzt.

Finanzwerte tendierten uneinheitlich. UBS fielen um 0,1 Prozent, Credit Suisse stiegen um 0,4 Prozent und Swiss Re verloren 1,2 Prozent. Einige Zykliker legten zu. So stiegen ABB um 0,5 Prozent und Geberit um 2 Prozent.

Novartis verbilligten sich im 1,4 Prozent. Der Pharmakonzern ist mit der Berufung im Rechtsstreit um die Exklusivität seines Multiple-Sklerose-Blockbuster-Medikaments Gilenya gescheitert, will aber eine höhere Instanz anrufen. Der US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), der Novartis' Patent auf Gilenya für ungültig erklärt hatte, lehnte eine erneute Anhörung ab. Novartis warnte vor Umsatzeinbußen, sollten in den USA Generika auf den Markt kommen. Seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern, der nun vor den Supreme Court ziehen will. Für die Aktie des Wettbewerbers Roche ging es um 1 Prozent nach unten.

