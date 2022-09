Agrana muss im Hlabjahr außerordentliche Abschreibung in Höhe von 91,3 Mio. Euro vornehmen, "als Folge des andauernden Ukraine-Krieges", erklärt das Unternehmen. Die Guidance eines sehr deutlichen Anstieges (mehr als +50 Prozent) beim Konzern-EBIT für das volle Geschäftsjahr wird bestätigt (Vorjahr: 24,7 Mio. Euro). Beim operativen Ergebnis wird mit einem deutlichen Anstieg (mehr als +10 Prozent bis +50 Prozent) gerechnet (Vorjahreswert: 86,5 Mio. Euro). Neben dem weiter andauernden Krieg in der Ukraine und den Verwerfungen an den Energie- und Rohstoffmärkten hätten vor allem rasant steigende Kapitalkosten eine Werthaltigkeitsprüfung für die Cash Generating Unit Frucht zum Halbjahresstichtag (31. August 2022) ausgelöst, heißt es. Das operative Ergebnis ...

