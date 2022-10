Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Metzler Wertsicherungsfonds 98 (ISIN IE00BLG2YD70/ WKN A111Q5) besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen, so die Experten von Metzler Asset Management.Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollten dabei auf 2 Prozent begrenzt werden. Ziel sei es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98 Prozent des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspreche. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolge der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. ...

