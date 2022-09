Die neueste Ergänzung des Zilliant Quick Start Programms kann in nur drei Wochen implementiert werden

Zilliant-Kunden verzeichnen in der Regel eine Umsatzsteigerung von 5 bis 15 bei gleichem Kundenstamm

Quick Start for Revenue Operations Intelligence ermöglicht es führenden Unternehmen im Vertrieb und im kaufmännischen Bereich, mit einer Bibliothek von KI-gesteuerten Umsatzaktionen und der Fähigkeit, die individuellen Aktionen eines Unternehmens auszuführen, kundenspezifische Strategien zur Umsatzsteigerung im großen Maßstab umzusetzen

Zilliant, der Marktführer im Bereich Software für Preisgestaltung und Umsatzwachstum, gab heute den Verkaufsbeginn von Quick Start for Revenue Operations Intelligence (RO&I) bekannt, damit Unternehmen schnell Strategien zur Umsatzsteigerung umsetzen können.

Die neueste Ergänzung zu Zilliants Quick Start Program ermöglicht es Unternehmen, die Nutzung von Zilliant Sales IQ und Campaign Manager in nur drei Wochen zu beginnen. Diese Lösung leitet kundenspezifische Aktionen ab und liefert sie an Vertriebsmitarbeiter, E-Commerce-Websites und Marketing-Automatisierungstools.

Mit Quick Start für Revenue Operations Intelligence können Unternehmen:

Verlorene Umsätze entdecken und zurückgewinnen

Ihren Marktanteil bei neuen und bestehenden Kunden ausbauen

Vertragsvolumen und Compliance überwachen

Ersatzprodukte empfehlen

Überschüssige Bestände effektiv verkaufen und Alternativen für ausverkaufte Produkte vorschlagen

Quick Start for Revenue Operations Intelligence generiert aus B2B-Transaktions-, Kunden- und Produktdaten kundenspezifische Aktionen, die in der Regel zu einer Umsatzsteigerung bei gleichem Kundenstamm von 5 bis 15 führen. Die Belastung durch administrative Arbeit und manuelle Analysen entfällt, so dass sich das Vertriebsteam auf das konzentrieren kann, was es am besten kann: verkaufen.

"Die übliche Methode, Business-Intelligence-Berichte durchzuführen und Vertriebsmitarbeitern Tabellenkalkulationen per E-Mail zu schicken, führt nicht zu dem Umsatzwachstum, das B2B-Unternehmen anstreben", sagt Pascal Yammine, CEO von Zilliant. "Mit den RO&I-Lösungen von Zilliant können Sie über gezielte Verkaufsaktionen und personalisierte Angebote für Kunden schnell Umsätze generieren, und das mit einem System, das in weniger als einem Monat einsatzbereit ist."

Eine Forrester Research Studie kam zu der Feststellung, dass Unternehmen, die ein Revenue Operations Intelligence-Tool nutzen, ein um 69 höheres Umsatzwachstum und eine um 59 verbesserte Gewinn-/Verlustquote melden.

"B2B-Unternehmen benötigen Einblicke, die Risiken, Muster, Trends und Korrelationen sowie deren Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse identifizieren, und zwar für alle Bereiche, von den Vorlieben der Käufer bis zum Verhalten der Vertreter, vom Pipeline-Management bis zur Prognose", so The Forrester Wave: Revenue Operations And Intelligence, Q1 2022. "Vertriebsmitarbeiter brauchen Hinweise darauf, welche Geschäfte sie priorisieren sollen und welche Maßnahmen sie als nächstes ergreifen können, um bei diesen Geschäften Fortschritte zu erzielen."

Erfahren Sie mehr mit einer kommenden Demo-Serie und einem Webinar

Zilliant veranstaltet am 22. September um 9:00 Uhr CT (Central Time) eine Demo von Quick Start for Revenue Operations Intelligence. Die Teilnehmer erfahren, wie sie Kampagnen einrichten und die Akzeptanz durch Vertriebsmitarbeiter sowie die Auswirkungen auf den Umsatz mit einem geschlossenen Prozess messen können. Registrieren Sie sich hier, um an der kostenlosen Session teilzunehmen.

Darüber hinaus wird Seth Marrs, Principal Analyst bei Forrester Research, als Gastredner beim Zilliant-Webinar "Driving Sales and Customer Engagement with Revenue Operations Intelligence in B2B" am 27. September um 9:00 Uhr CT (Cetral Time) sprechen. Marrs wird aus seiner Sicht erläutern, warum Revenue Operations Intelligence für den modernen digitalen Vertrieb und das Ertragsmanagement entscheidend ist. Registrieren Sie sich hier, um an der kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen.

Mehr Informationen über das Quick Start Paket für Revenue Operations Intelligence finden Sie unter www.zilliant.com.

