Nur kurzfristig konnten sich die Kurse im DAX am Dienstagmorgen erholen, bevor es wieder in den gewohnten Abwärtstrend überging. Einmal mehr waren Inflation und Zinsen die beherrschenden Themen an den Märkten. Die Augen der Anleger richten sich vor allem in Richtung Fed, doch auch eine überraschend herbe Zinserhöhung in Schweden sorgte für Aufsehen.Ausgewirkt hat sich das auf Aktien aus nahezu allen Branchen. Lediglich BioNTech (US09075V1026) konnte sich dem Verkaufsdruck etwas entziehen und mit Zugewinnen von knapp drei Prozent auf sich aufmerksam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...