DJ PTA-News: startup300 AG: Angebot eines Kernaktionärs auf Erwerb sämtlicher startup300-Aktien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Linz (pta029/21.09.2022/22:02) - Angebot eines Kernaktionärs auf Erwerb sämtlicher startup300-Aktien

Die grosso tec AG mit dem Sitz in 84036 Landshut, Deutschland, eingetragen zu HRB 11558 beim Amtsgericht Landshut, ist heute an den Vorstand der startup300 AG herangetreten und hat diesen über die Unterbreitung eines Kaufangebots an die Aktionäre der Gesellschaft informiert. Entsprechend dem Ersuchen dieses Angebot zu veröffentlichen, teilt die Gesellschaft Folgendes mit:

Die grosso tec AG bietet sämtlichen Aktionären der startup300 AG an, Namensaktien der startup300 AG zu einem Kaufpreis von EUR 1,- je Aktie zu erwerben. Dieses Angebot ist vom 22. September 2022 bis inklusive 17. November 2022 gültig und kann in diesem Zeitraum durch formlose Nachricht an die Gesellschaft (ausschließlich unter office@startup300.at) angenommen werden. Die grosso tec AG hat sich vorbehalten diese Annahmefrist jederzeit zu verlängern.

Interessierte Aktionäre werden gebeten sich hinsichtlich der Annahme oder für zusätzliche Informationen rechtzeitig an die Gesellschaft (unter office@startup300.at) zu wenden. Die Abwicklung der Übertragung erfolgt im Aktienbuch der Gesellschaft.

21. September 2022

Der Vorstand

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der STARTUP300 AG DURCH DIE GESELLSCHAFT dar. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

Aussender: startup300 AG Adresse: Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Bernhard Lehner Tel.: +43 680 442 74 95 E-Mail: bernhard.lehner@startup300.at Website: www.startup300.at

ISIN(s): ATSTARTUP300 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

