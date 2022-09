Heute Abend wird die Federal Reserve wahrscheinlich die Leitzinsen um 0,75 Prozent anheben. Im Vorfeld konnte der Goldpreis zulegen. Ob dies aber mehr als eine Bullenfalle ist, steht noch nicht fest.

Alle Augen auf die Federal Reserve

Heute Abend blicken die Investoren und Spekulanten mit Argusaugen auf die Federal Reserve. Sie wird ihren Leitzins weiter anheben, das steht fest. Zu 84 Prozent geht es um 0,75 Prozent nach oben. Eine kleine Wahrscheinlichkeit für einen Sprung um gleich einen Prozent sollte aber nicht unbemerkt bleiben. So oder so wird die Zentralbank der USA weiter die Inflation im Lande bekämpfen (müssen). Auch in den USA sind Werte jenseits der 7 oder 8 Prozent unerwünscht. Inwiefern die aufziehende Rezession bereits zum Jahresende für einen Dämpfer beim Preisauftrieb sorgen kann, steht noch in den Sternen.

Der Markt präsentiert sich im Vorfeld gewohnt unentschlossen. Der Ölpreis konnte in Folge der Teilmobilmachung Russlands spürbar zulegen. Am Aktienmarkt holten die Indizes ihre frühen Verluste wieder auf und drehten teilweise in den grünen Bereich. Beim Goldpreis ging es gar mehr als einen halben Prozentpunkt hoch. Die Frage ist aber, ob sich das Edelmetall auch heute Abend und in den Folgetagen behaupten kann. ...

