Ng, China (ots/PRNewswire) -Am 9. September tauchte der GWM HAVAL H6 GT bei der Rugby World Cup Sevens 2022 in Südafrika auf und löste eine Welle der Begeisterung für das optische Erlebnis des Coupé-SUV aus.Die Marke HAVAL richtet vor dem Kapstadt-Stadion einen statischen HAVAL H6 GT-Erlebnisbereich ein, der Rugby-Fans und anderen Zuschauern die Möglichkeit bietet, das einzigartige Sportcoupé-Styling hautnah zu erleben.Der HAVAL H6 GT hat ein biologisch inspiriertes ästhetisches Design, das die kräftige Haltung eines Hais in die Körpermodellierung integriert, wodurch er sehr sportlich aussieht. Die Seiten des HAVAL H6 GT wurden mit vielen individuellen Designdetails verschönert, darunter glatte und robuste Linien, eine Fastback-Form und doppelte Heckspoiler. Diese Details unterstreichen den Sinn für Stil und Sportlichkeit des Modells.In der ersten Septemberwoche fand eine Testfahrt des HAVAL H6 GT in Südafrika statt. TopGear.co.za, SAGMJ und andere maßgebliche lokale Medien haben ihre Anerkennung für dieses Modell zum Ausdruck gebracht."Der HAVAL H6 GT verbindet die Funktionalität des herkömmlichen H6 mit modernem Design. Es besteht kein Zweifel, dass er bei den lokalen SUV-Käufern gut ankommen wird", kommentiert TopGear.co.za, eine lokale Auto-Website."Der HAVAL H6 GT prägt das Erscheinungsbild von SUVs neu. Dieses sportlichere Modell stellt ein anderes Produkt für den H6 SUV dar und ergänzt zudem die derzeit einzigartige Formensprache des HAVAL H6", kommentiert die South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ).Der HAVAL H6 GT ist außerdem mit einem Track-Modus und einem Auspuff-Soundwave-System ausgestattet, um den Testfahrern weltweit ein sportlicheres Fahrerlebnis zu bieten.Conrad Groenewald, HAVAL South Africa Chief Operations Officer, sagte: "HAVAL bringt die Marke durch das Sponsoring von Veranstaltungen wie der Rugby World Cup Sevens in einem Format zum Verbraucher, das den Markt anspricht."Im Juli dieses Jahres war der HAVAL H6 GT auch bei Red Bull Quicksand in Südafrika zu sehen, wo die Zuschauer den Charme des Coupé-SUVs hautnah erleben konnten. Auf dem australischen Markt hat HAVAL seine Modelle und Nutzer durch die Kooperation mit dem bei jungen Leuten beliebten City2Surf kontinuierlich näher zusammengebracht.Außer dem HAVAL H6 GT hat die HAVAL H6-Familie ihre Produktpalette ständig erweitert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der weltweiten Nutzer gerecht zu werden, indem sie eine Vielzahl von Modellen auf den Markt gebracht hat, darunter die benzinbetriebene Version H6 und die HEV/PHEV-Hybridversion.Die GWM HAVAL H6-Familie plant, in naher Zukunft verschiedene Produktversionen in mehreren Märkten weltweit einzuführen und hofft, mehr Nutzern personalisierte Erfahrungen bieten zu können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902863/image_1.jpgPressekontakt:Pupu Li,+86 13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5326774