News von Trading-Treff.de DAX bis zur FED euphorisch, Ernüchterung am Tag danach ist nun das Thema, welches wir mit neuen Monatstiefs am Morgen diskutieren müssen. DAX steckt Putin-News weg Am Mittwochmorgen schockte die News von Russlands Präsident Putin, eine Teilmobilmachung anzuordnen und Teile der Ukraine wieder eingliedern zu wollen. Doch je weiter sich der Handelstag dem FED-Event am Abend näherte, umso mehr verblasst dieser Schreck. Viele ...

