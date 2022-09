von Manfred Ries Weizen (Wochenchart): Preise nähern sich ihrer 200-Tagelinie. Mittwoch, 21. September 2022 Liebe Leserinnen und Leser, was gibt's Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Herbststart interessant: die ...Rohstoffe! Heute gibt es einen Blick auf die Preisnotierung von Weizen (engl.: Wheat). Charttechnisch nämlich bahnt sich hier eine sehr spannende Ausgangssituation an! Der Preis für Weizen am Mittwoch, 21. September 2022 im Nachmittagshandel: 900,68 ...

